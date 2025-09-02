เวียดนาม ฉลอง 80 ปี วันชาติสุดยิ่งใหญ่ จัดพิธีสวนสนาม แจกเงินปชช. นิรโทษกรรมนักโทษกว่าหมื่นคน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เวียดนามจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีวันชาติหรือวันประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการจัดพิธีสวนสนามสุดตระการตาของกองทัพเวียดนามครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ ยังมีการแจกเงินช่วยเหลือประชาชนที่ไม่เคยมีมาก่อนและการนิรโทษกรรมครั้งใหญ่ให้กับนักโทษจำนวนเกือบ 14,000 คนด้วย
ประชาชนหลายหมื่นคนส่วนใหญ่สวมเสื้อแดงและถือธงชาติเวียดนามรวมตัวกันตามท้องถนนสายต่างๆ ในกรุงฮานอย เพื่อแสดงพลังความรักชาติในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งนี้
ในพิธีสวนสนามของกองทัพเวียดนามได้มีการจัดแสดงแสนยานุภาพของยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดของเวียดนาม รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ Mi-171 และ ฝูงเครื่องบินขับไล่ Sukhoi Su-30 ซึ่งผลิตในรัสเซีย รวมถึงฝูงโดรนที่เวียดนามผลิตเอง โดยมีบรรดาผู้นำประเทศและแขกผู้มีเกียรติจากหลายชาติ รวมถึงสมาชิกรัฐสภาจากจีนและรัสเซียเข้าร่วม
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงแสนยานุภาพทางทะเลแยกต่างหาก โดยมีเรือฟริเกตและเรือดำน้ำชั้น Kilo ของรัสเซียเข้าร่วม
“เรายังคงยึดมั่นในคำมั่นของเราในการปกป้องเอกราช เสรีภาพ อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนปิตุภูมิของเรา” นายโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กล่าวในการเปิดพิธีสวนสนามที่จัดขึ้นกลางจัตุรัสบาดิงห์ สถานที่เดียวกับที่ โฮจิมินห์ ผู้นำการปฏิวัติของเวียดนามประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 2 กันยายนปีค.ศ.1945
คำประกาศดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศเวียดนามในฐานะรัฐอิสระ หลังจากตกอยู่ภายใต้การล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสเกือบหนึ่งศตวรรษ และการยึดครองโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสไม่ยอมรับเอกราชของเวียดนามและต่อสู้ในสงครามยืดเยื้ออีก 10 ปี ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสในปี 1954
ด้านสหรัฐอเมริกาได้ส่งเจ้าหน้าที่สถานทูตเข้าร่วมงาน ขณะที่นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความยินดีผ่านอีเมลระบุว่า เวียดนามได้กลายเป็นพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และเป็นผู้นำในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกที่มีร่วมกัน
ทั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติ เวียดนามได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมอบเงิน 100,000 ด่อง (ประมาณ 123 บาท) ให้กับประชาชนชาวเวียดนามทุกคนที่มีอยู่ราว 100 ล้านคน ซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งอาจใช้งบประมาณราว 12,268 ล้านบาท
นอกจากนี้ประธานาธิบดีเลือง เกื่อง ของเวียดนาม ยังได้ประกาศนิรโทษกรรมให้กับนักโทษจำนวน 13,920 คน ซึ่งรวมถึงนักโทษต่างชาติ 66 คน ที่จะได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษจำคุกที่ได้รับด้วย