มาอีกประเทศ! ‘เบลเยียม’ จ่อรับรองรัฐปาเลสไตน์ใน UNGA เปิดประตูแนวทาง 2 รัฐ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เบลเยียมจะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเป็นการกดดันอิสราเอลจากการทำสงครามในฉนวนกาซา จนก่อให้เกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่
นาย Maxime Prevot รัฐมนตรีต่างประเทศเบลเยียมกล่าวเมื่อวันที่ 2 กันยายน ว่าเบลเยียมจะเป็นประเทศล่าสุดต่อจากออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และแคนาดา ในการลงนามให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในการประชุม UNGA เพื่อเปิดทางไปสู่แนวทางแก้ปัญหา 2 รัฐ หรือให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ที่อยู่ร่วมกันกับอิสราเอลอย่างสันติ
รัฐมนตรีต่างประเทศเบลเยียมระบุว่า การตัดสินใจรับรองรัฐปาเลสไตน์มีขึ้นจากโศกนาฎกรรมด้านมนุษยธรรมต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความรุนแรงของอิสราเอลที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนั้น เบลเยียมจะคว่ำบาตรอิสราเอล อาทิ แบนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ของอิสราเอลที่มาจากพื้นที่ปาเลสไตน์ รวมถึงทบทวนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีกับบริษัทอิสราเอล แต่ยังประกาศให้ผู้นำฮามาสเป็น บุคคลไม่พึงปรารถนา ในเบลเยียม
Prevot บอกว่าการตัดสินใจนี้เป็นการยกระดับแรงกดดันให้กับทั้งอิสราเอลและกลุ่มฮามาส โดยอิสราเอลกำลังถูกหลายประเทศทั่วโลกกดดันและวิจารณ์อย่างหนักจากการทำสงครามในฉนวนกาซา ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาไปแล้วมากกว่า 63,000 คน