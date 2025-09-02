เขมรเผย ผู้นำจีนมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 90 ล้านบาท หลังปะทะชายแดนไทย
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า นายเมียส โสภณ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนได้ประกาศมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับกัมพูชาเป็นมูลค่า 20 ล้านหยวน หรือกว่า 90 ล้านบาท เพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหายและช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา
นายเมียสกล่าวเมื่อเช้าตรู่วันที่ 2 กันยายน ก่อนที่สมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาจะเดินทางกลับจากการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยประธานาธิบดีสีของจีนเน้นย้ำว่าจีนสนับสนุนกัมพูชาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตัวเอง และปกป้องอธิปไตยของประเทศ
นายเมียสกล่าวอีกว่า ประธานาธิบดีสีของจีนกล่าวสนับสนุนการหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา และสนับสนุนกลไกการติดตามการหยุดยิงของอาเซียน พร้อมกับสนับสนุนให้เร่งมีการตั้งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ที่นำโดยมาเลเซีย
นอกจากนั้น ประธานาธิบดีสีและสมเด็จฯ ฮุน มาเนตยังตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญ อาทิ การเมือง การทูต เศรษฐกิจ การค้า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ