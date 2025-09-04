|ที่มา
ถึงกับเผาร้าน เพราะมายองเนสหมด!
อ่านแล้วก็ไม่ค่อยอยากเชื่อ ว่าเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ กะอีแค่ของหมด ถึงกับต้องจุดไฟเผาร้าน!!
มันเรื่องจริงนะ เป็นเหตุการณ์ช็อกที่เกิดขึ้นในร้านคาเฟ่ Las Postas ในเมือง Los Palacios y Villafranca ของสเปน เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อชายวัย 50 ปีรายหนึ่ง พาลูกชายเข้ามานั่งกินอาหารที่ร้านนี้ โดยพ่อเด็กสั่งแซนวิช 2 ชิ้น พอพนักงานมาเสิร์ฟ ฝ่ายพ่อก็ร้องขอ “มายองเนส” เพื่อมากินกับแซนวิช
พนักงานก็ตอบกลับไปว่ามายองเนสหมด แต่พ่อลูกคงติดซอสราดตัวนั้นจัด ฝ่ายพ่อเดินมาถามขอมายองเนสกับพนักงานร้านอีกคน ซึ่งยืนยันคำตอบเดียวกันว่า “ไม่มี”
พ่อหัวร้อนก็โมโหเป็นฟืนเป็นไฟ พาลูกออกจากร้านไป
ไม่นานเขาก็เดินกลับเข้ามาในร้านอีก พร้อมขวดน้ำมัน 1.1 ลิตร แล้วเทราดน้ำมันบนเคาน์เตอร์ร้าน ก่อนจุดไฟเผา จนไฟลุกวาบ ทำผู้คนแตกกระเจิง
โชคดีที่พนักงานรีบนำถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟได้ทัน ไม่งั้นคงไหม้วอดวายกว่านี้
ส่วนมือก่อเหตุ ที่ก็โดนไฟลวกติดมือด้วย เพ่นหนีออกจากร้านไปช่วงชุลมุน แต่พนักงานร้านรีบวิ่งไล่กวดไปตามจับตัวไว้ทัน ก่อนส่งให้ตำรวจ ที่ตอนนี้ได้ตั้งข้อหาดำเนินคดีกับพ่อหัวร้อนทั้งวางเพลิง ทำลายทรัพย์สิน และก่อให้เกิดอันตราย
โห…แค่เรื่องมายองเนสหมด ยังสติขาดขนาดนี้ แล้วถ้าเป็นของโปรดกว่านี้ จะแผลงฤทธิ์เดชขนาดไหน!!