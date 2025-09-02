ผู้นำลาว เรียกร้อง ‘กัมพูชา-ไทย’ อดกลั้น-ยึดสันติวิธี แก้ปัญหาพิพาทชายแดน
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาวกล่าวร้องขอให้ประเทศกัมพูชาและไทยใช้ความอดทนอดกลั้นสูงสุด และให้เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาพิพาทชายแดนระหว่างสองประเทศ
โดยประธานประเทศลาวกล่าวเรียกร้องในระหว่างการพบหารือทวิภาคีกับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นอกรอบการร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่นครเทียนจิน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 กันยายน
นายเมียส โสภณ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงถึงท่าทีข้างต้นของผู้นำลาว โดยระบุเพิ่มเติมว่าในการหารือประธานประเทศลาวยังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขข้อพิพาทตามชายแดนด้วยสันติวิธี
นอกจากนี้ประธานประเทศลาวและนายกรัฐมนตรีกัมพูชายังแสดงความพอใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและระยะยาวในทุกด้านระหว่างกัมพูชาและลาว และต่างยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมและขยายความร่วมมือในภาคส่วนสำคัญต่างๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ การค้า การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันประเทศ ความมั่นคงและพลังงานระหว่างสองชาติ