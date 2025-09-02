สีถกปูติน ย้ำ ‘เพื่อนเก่า-เพื่อนรัก’ ชี้สัมพันธ์สุดแน่นแฟ้น
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ขณะที่ทั้งคู่พบกันหลายครั้งในวันที่ 2 กันยายน โดยผู้นำจีนระบุว่า ปูตินคือเพื่อนเก่า ขณะที่ปูตินเรียกประธานาธิบดีสีว่าเป็นเพื่อนรัก ในช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศ เผชิญกับความท้าทายทั้งที่ทับซ้อนและแตกต่างกันจากสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียกระชับความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อต้นปี 2565
ประธานาธิบดีปูตินไม่เพียงแต่เรียกประธานาธิบดีสีว่าเพื่อนรัก เขายังกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน อยู่ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หลังจากการหารือทวิภาคีอย่างเป็นทางการ ผู้นำทั้งสองก็มีแผนที่จะพบกันอีกครั้ง พร้อมกับจิบน้ำชากับผู้ช่วยระดับสูง
การหารือเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่นครเทียนจิน และหนึ่งวันก่อนพิธีสวนสนามทางทหารที่ยิ่งใหญ่ของจีนในกรุงปักกิ่ง เพื่อรำลึกครบรอบ 80 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
สหภาพโซเวียตวางตัวเป็นกลางในช่วงสงครามส่วนใหญ่ในเอเชีย แต่ได้ให้ความช่วยเหลือจีนในการต่อสู้กับกองกำลังญี่ปุ่นที่รุกรานในช่วงทศวรรษ 1930 นอกจากนี้ยังประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 และส่งกองกำลังข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ถูกญี่ปุ่นยึดครอง
ปูตินกล่าวว่า เราอยู่ด้วยกันมาตลอดในตอนนั้น และตอนนี้เรายังคงอยู่ด้วยกัน ขณะที่ในส่วนของจีน แม้ว่าจะวางตัวเป็นกลางในสงครามยูเครน แต่ก็ได้ให้การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่รัสเซียด้วยการค้าขายอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก บริษัทบางแห่งของจีนถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนอุตสาหกรรมการทหารของรัสเซีย