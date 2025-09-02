สื่อท้องถิ่นแฉ คนเกาหลีถูกลักพาตัวในกัมพูชา 252 คน เหยื่อเล่ายิบ ถูกทรมานหนัก
The korea herald รายงานว่า สื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างข้อมูลจากภาครัฐว่า มีการลักพาตัวและกักขังชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา รวม 252 เหตุ ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 17 กรณีในปี 2566 และ 220 กรณี ในปี 2567
สถานีโทรทัศน์ MBC ของเกาหลีใต้ รายงานว่า หญิงวัย 20 ปี รายหนึ่ง ที่เพิ่งได้รับการช่วยเหลือ หลังจากถูกกักขังในกัมพูชา กล่าวว่า ยังมีชาวเกาหลีอีกอย่างน้อย 13 คน ที่ยังถูกขังอยู่ในอาคารที่เธอถูกกักขัง
เธอบอกว่า เธอถูกหลอกให้ไปกัมพูชาด้วยข้อเสนองานหลอกลวงที่สัญญาว่าจะให้เงินเดือนสูง แต่เธอกลับถูกลักพาตัวไปหลังจากที่ขึ้นรถที่จัดเตรียมไว้ โดยชายกัมพูชาที่พูดภาษาเกาหลี ที่พบที่สนามบิน
เหยื่อ เล่าว่า เธอถูกปล้นเงินจากบัญชีธนาคารไป 18 ล้านวอน และ ถูกทุบตีและทรมานอยู่หลายวัน จนแทบเดินไม่ได้ เธอยังเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังด้วยว่า เมื่อเข้าไปในห้องหนึ่ง เธอก็เห็นคนจำนวนมาก สันนิษฐานว่าเป็นคนเกาหลี นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นหน้าคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์อื่นๆ ระหว่างที่อยู่ที่นั่น ก็ถูกระบุตัวตนด้วยตัวเลขเท่านั้น และห้ามเปิดเผยชื่อ
เดือนที่แล้ว ชายชาวเกาหลี นามสกุลว่า “ปาร์ค” ถูกพบว่าเสียชีวิตที่กัมพูชา โดยมีร่องรอยการถูกทำร้ายและทรมาน เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาเสียชีวิตหลังจากถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์คอลเซ็นเตอร์ผิดกฎหมาย
รัฐบาลเกาหลี กล่าวว่า ได้ขอให้ตำรวจกัมพูชา ดำเนินการสืบสวนโดยเร็ว
เชื่อกันว่าแก๊งอาชญากรรมประเภทนี้ ในกัมพูชาเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดระหว่างกลุ่ม ไทรแอด ซึ่งเป็นกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นโดยชาวจีน และเจ้าหน้าที่กัมพูชา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล รายงานเมื่อเร็วๆนี้ ว่ามีการจัดตั้งกลุ่มอาชญากรขนาดใหญ่กว่า 50 แห่งในกัมพูชา ซึ่งความรุนแรงอันโหดร้ายและการค้ามนุษย์กำลังเพิ่มสูงขึ้น