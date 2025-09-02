รถไฟหัวกระสุนหยุดวิ่ง เหตุฝนถล่มญี่ปุ่น อุตุฯ เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม
เมื่อวันที่ 2 กันยายน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า รถไฟชินคันเซ็น ขบวนรถไฟความเร็วสูงหรือที่เรียกว่า รถไฟหัวกระสุนบางขบวนต้องยกเลิกการวิ่งให้บริการในวันเดียวกันนี้ เนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังออกประกาศเตือนภัยเหตุดินถล่มและน้ำท่วมในภูมิภาคด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่ 3 กันยายน
บริษัท เจอาร์ อีสต์ รายงานว่า ขบวนรถไฟชินคันซ็นที่ให้บริการในจังหวัดอากิตะได้หยุดวิ่งบริการในช่วงบ่ายวันอังคาร(2 ก.ย.) ระหว่างสถานีโอมาการิและสถานีอากิตะ เนื่องจากมีฝนตกหนัก ก่อนที่การระงับบริการขบวนรถไฟความเร็วสูงจะขยายผลครอบคลุมถึงสถานีรถไฟโมริโอกะ ในจังหวัดอิวาเตะ ที่ติดอยู่ติดกัน
ทางการเมืองอากิตะยังได้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินสูงสุดสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 4,500 คน เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำชินโจเอ่อล้นตะลิ่ง เช่นเดียวกับเมืองโกโจเมะและเซนบุโกะที่ได้ประกาศเตือนภัยในบางพื้นที่เช่นกัน
คาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายเดือนสำหรับเดือนกันยายนนี้ในบางพื้นที่ของญี่ปุ่น นอกจากนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังประกาศเตือนประชาชนให้ระวังฟ้าผ่า ลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บที่อาจตกทั่วทั้งเกาะด้วย