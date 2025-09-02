กต.ฟาดเขมร หยุดพฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบ แพร่ข่าวบิดเบือน
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระบุเมื่อวันที่ 2 กันยายนว่า ตามที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแถลงยืนยันท่าทีของกัมพูชาในการยึดมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงและกฎหมายระหว่างประเทศ ในขณะที่สื่อขแมร์ไทม์สเผยแพร่ข่าวกรณีชาวกัมพูชาไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ซึ่งเป็นผลจากอาวุธตกค้างของฝ่ายไทยจากเหตุการณ์การปะทะกันนั้น
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า การให้คำมั่นของกัมพูชาว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา และยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศ สันติภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาชายแดน ยังคงเป็นเพียงการสร้างภาพทางการสื่อสาร ขณะที่พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกลับสวนทางกับสิ่งที่กล่าวอ้าง โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนข้างต้นของสื่อกัมพูชา ซึ่งฝ่ายกัมพูชาต่างหากที่ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอย่างน้อย 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การลอบวางทุ่นระเบิด 2. การใช้โดรนเข้ามาก่อกวน 3. การปลุกระดมประชาชนให้ออกมาเคลื่อนไหว และ 4. ล่าสุด พบการใช้ระเบิดแสวงเครื่องซึ่งมีอานุภาพร้ายแรงในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยตามที่โฆษกกองทัพบกไทยได้ตอบโต้ไปแล้ว
นายนิกรเดชกล่าวว่า ล่าสุด มีรายงานจากนิตยสารด้านความมั่นคง Jane‘s Defence Weekly ว่า จากหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียม พบการก่อตั้งฐานปฏิบัติการทางทหารในฝั่งกัมพูชาบริเวณชายแดนเป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การปะทะขึ้น ส่อถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชาในการโจมตีไทย ซึ่งสะท้อนถึงความไม่บริสุทธิ์ใจของกัมพูชา
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่า การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนและข่าวปลอมอย่างเป็นขบวนการและอย่างต่อเนื่องของกัมพูชา ตั้งแต่ผู้แทนระดับสูงของภาครัฐ ลงมาถึงสื่อมวลชนที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล รวมถึงประชาชนกัมพูชาที่ได้รับข้อมูลบิดเบือนดังกล่าว ถือเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสงคราม ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เห็นว่า เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งในบริบทสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ปัญหาดังกล่าวไม่เพียงเสี่ยงต่อการยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง แต่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการคลี่คลายสถานการณ์และการหาทางออกอย่างสันติ ฝ่ายไทยจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบทั้งต่อประชาชนของตนเองและต่อประชาคมโลกเช่นนี้โดยทันที