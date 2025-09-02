รางวัลแจ๊กพ็อต พาวเวอร์บอล สหรัฐ พุ่งทะลุ 4.2 หมื่นล้านบาท หลังไม่มีคนถูกรางวัลหลายเดือน
เว็บไซต์ abcnews .go.com รายงานว่า หลังจากการออกรางวัลแจ๊กพ็อต ของสลากพาวเวอร์บอล สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวันที่ 1 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐ ซึ่งเป็นวันแรงงานของสหรัฐ ที่เงินรางวัลพุ่งขึ้นไปสูงถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.5 หมื่นล้านบาท) ปรากฏว่า ยังไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ๊กพ็อตดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้เงินรางวัลพุ่งขึ้นไปสูงถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.2 หมื่นล้านบาท) หรือหากรับเป็นเงินสดงวดเดียว จะได้เงินราว 589 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหักภาษี
สำหรับการออกสลากครั้งต่อไป จะมีขึ้นในคืนวันพุธที่ 3 กันยายน ตามเวลาในสหรัฐ ขณะที่เลขที่ออกเมื่อคืนวันที่ 1 กันยายน คือ 8 , 23 , 25 , 40 และ 53 ส่วนเลขพาวเวอร์บอล คือ 5 โดยมีผู้ที่ถูกเลข 5 ตัว จำนวน 10 ใบ จะได้รับเงินรางวัลใบละ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีทั้งผู้ที่ถูกรางวัล ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา เคนทักกี แมสซาชูเสตต์ มิชิแกน นิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย เวอร์จิเนีย รัฐละ 1 ใบ ส่วนที่ นิวเจอร์ซีย์ มี 2 ใบ
ข่าวระบุว่า รางวัลแจ๊กพ็อต ที่สูงถึง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของสลากพาวเวอร์บอล และสูงเป็นอันดับ 9 ของการออกสลากทั้งหมดในสหรัฐ
ทั้งนี้ รางวัลแจ๊กพ็อตของสลากพาวเวอร์บอล ได้พุ่งขึ้นไปเป็น 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการออกรางวัลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีคนถูกรางวัลแจ๊กพ็อตเลย ในการออกรางวัล 39 ครั้งที่ผ่านมา