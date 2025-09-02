แข่งกับเวลา! ทีมกู้ภัยเร่งเข้าพื้นที่ อัฟกันดับพุ่ง 1.4 พัน เจ็บกว่า 3 พัน
ซาบิฮุลเลาะห์ มูจาฮิด โฆษกรัฐบาลตาลีบัน โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 2 กันยายน ว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานพุ่งทะลุ 1,400 รายแล้ว และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 3,000 คน
เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่า หน่วยกู้ภัยกำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลา เพื่อเข้าถึงพื้นที่ภูเขาและพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดเมื่อวันอาทิตย์ พร้อมเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอย่างมาก
อินดริกา รัตวัตเต ผู้ประสานงานของสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถาน กล่าวว่า พวกเราไม่สามารถปล่อยให้ประชาชนชาวอัฟกานิสถานถูกลืมเลือนได้ พวกเขากำลังเผชิญกับวิกฤตหลายด้าน เผชิญแรงกระแทกมากมาย และความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชนก็ถูกผลักดันจนถึงขีดจำกัดแล้ว
รัตวัตเตเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศก้าวออกมาช่วยเหลือ เพราะนี่คือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตาย ขณะที่เราเร่งแข่งเวลาเพื่อเข้าถึงผู้ประสบภัย
รัตวัตเตกล่าวว่า เมื่อกำแพงบ้านไม้และบ้านดินพังทลาย หลังคาจะถล่มลงมาทับผู้อยู่อาศัย ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แม้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีผู้อยู่อาศัยไม่หนาแน่น แต่แผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับ หากลองพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอัตราการเสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นแบบทวีคูณ
แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวาง ทำลายหมู่บ้านและประชาชนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของบ้านเรือนที่สร้างด้วยอิฐและไม้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้ สภาพภูมิประเทศที่ขรุขระเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งที่ 3 นับตั้งแต่กลุ่มทาลิบันยึดอำนาจในปี 2021 และเป็นวิกฤตครั้งล่าสุดที่ถาโถมเข้าใส่อัฟกานิสถาน ซึ่งกำลังบอบช้ำจากการถูกตัดงบประมาณช่วยเหลืออย่างหนัก เศรษฐกิจที่อ่อนแอ และผู้คนหลายล้านคนถูกบังคับให้เดินทางกลับจากอิหร่านและปากีสถาน