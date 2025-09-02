‘ทาเคชิ นิอินามิ’ ลาออกซีอีโอซันโทรี หลังถูกตรวจสอบพัวพันยาเสพติด
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายทาเคชิ นิอินามิ ซีอีโอ บริษัท ซันโทรี ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ของญี่ปุ่น ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กันยายน เพื่อรับผิดชอบหลังจากถูกตรวจสอบครอบครองยาเสพติด
นายโนบูฮิโร โทริอิ ประธานบริษัท ซันโทรี โฮลดิ้งส์ ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่า บริษัทได้ตอบรับการลาออกของนายนิอินามิ แล้วและว่า ว่า คดีของนายนิอินามิ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ทั้งนี้ นายนิอินามิ วัย 66 ปี เป็นผู้นำธุรกิจที่มีชื่อเสียง ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทำให้ธุรกิจของซันโทรีเติบโต โดยซันโทรี เป็นผู้ผลิตเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ขณะที่นายนิอินามิ ขึ้นเป็นซีอีโอ ตั้งแต่ปี 2014 และได้รับการเคารพจากคนในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการล็อบบี้รัฐบาล
นายโทริอิ ได้กล่าวชื่นชมนายนิอินามิ ว่า เป็นผู้นำที่มีพลังและเด็ดขาด ที่ตนเคารพนับถืออย่างยิ่ง ตลอดระยะเวลา 10 ปีของการเป็นผู้นำของนายนิอินามิ ที่สร้างกำไรและยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนนายนิอินามิ
ทั้งนี้ นายนิอินามิ ถูกจับและถูกสอบปากคำในฐานะผู้ต้องสงสัย เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในเดือนสิงหาคม ตำรวจได้เข้าไปค้นบ้านของนายนิอินามิ แต่ไม่พบยาเสพติดตามที่สงสัย ขณะที่นายนิอินามิ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ข่าวระบุว่า ในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องปกติที่หากใครถูกทำให้อับอายขายหน้า จะละทิ้งตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้น เน้นย้ำถึงเรื่องของความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงความอับอาย