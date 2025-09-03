หุ้งพุ่ง Google รอดแยกบริษัท ศาลไม่บีบขาย Chrome แต่ต้องแบ่งข้อมูลให้คู่แข่ง
ศาลสหรัฐในกรุงวอชิงตัน มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 2 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่นว่า Google จะไม่ต้องขาย Chrome หรือระบบปฏิบัติการ Android ที่บริษัทถือครองอยู่ แต่ต้องเปิดให้คู่แข่งเข้าถึงข้อมูลบางส่วน เพื่อเพิ่มการแข่งขันด้านการค้นหาออนไลน์และโฆษณา
คำตัดสินดังกล่าวถือเป็นชัยชนะที่หาได้ยากสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ในการต่อสู้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐ และส่งผลให้หุ้นของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ Google พุ่งขึ้นกว่า 7%
นักลงทุนยังชื่นชมกับคำตัดสินของผู้พิพากษา ซึ่งอนุญาตให้ Google ยังสามารถจ่ายเงินก้อนโตราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเพื่อให้ Apple ติดตั้ง Google เป็นเครื่องมือค้นหาหลักต่อไป แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดจะระบุว่า การเป็นพันธมิตรดังกล่าวจะทำให้คู่แข่งที่เป็นเสิร์จเอนจินแบบเดียวกันถูกกีดกันการใช้งาน ขณะที่หุ้นของ Apple ก็พุ่งขึ้น 3% เช่นเดียวกัน
อมิต เมห์ตา ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐยังตัดสินว่า Google สามารถเก็บระบบปฏิบัติการ Android ไว้ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้ง Chrome และ Android ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจโฆษณาออนไลน์ ที่มีอำนาจครอบครองตลาดของ Google
ผู้พิพากษาเมห์ตาระบุว่า เขาได้ทำหน้าที่ตัดสินใจด้วยความถ่อมตน ในการกำหนดมาตรการลงโทษ Google โดยชี้ไปที่การแข่งขันใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจาก บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่คดีนี้เริ่มต้น “ที่นี่ ศาลถูกขอให้มองไปยังอนาคต ซึ่งไม่ใช่ความถนัดของผู้พิพากษาเลย”
แม้ว่าการบังคับให้ Google ต้องแบ่งปันข้อมูลกับคู่แข่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโฆษณาของคู่แข่ง แต่การที่ Google ไม่ต้องขาย Chrome หรือ Android ทำให้นักลงทุนคลายกังวล เพราะมันล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อธุรกิจโดยรวมของ Google
Google กำลังเผชิญภัยคุกคามจาก เครื่องมือ AI ที่กำลังได้รับความนิยม เช่น ChatGPT ของ OpenAI ซึ่งได้เริ่มแย่งชิงความเป็นผู้นำของ Google ไปบ้างแล้ว หากบริษัท AI ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่ Google ถูกบังคับให้แชร์ พวกเขาอาจสามารถพัฒนา chatbot หรือแม้กระทั่งเครื่องมือค้นหาและเว็บเบราว์เซอร์ที่แข่งขันกับ Google ได้
“จำนวนเงินที่หลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่นี้ และความรวดเร็วที่มันเกิดขึ้น น่าทึ่งมาก” ผู้พิพากษาเมห์ตาเขียน พร้อมระบุว่าบริษัท AI ตอนนี้มีศักยภาพในการแข่งขันกับ Google ได้ดีกว่าผู้พัฒนาเสิร์จเอนจินอื่นๆ ในรอบหลายทศวรรษ โดยเมื่อปีที่แล้ว ผู้พิพากษาเมห์ตาได้ตัดสินว่า Google ได้ทำการผูกขาดที่ผิดกฎหมายในการค้นหาออนไลน์และโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
ดีพัค มาธิวานัน นักวิเคราะห์ของแคนเตอร์ ฟิตซ์เจอรัลด์กล่าวว่า การบังคับให้แบ่งปันข้อมูลเป็นความเสี่ยงต่อการแข่งขันของ Google แต่ความเสี่ยงนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นทันที ผู้บริโภคจะต้องใช้เวลานานกว่าที่จะยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ
ด้านเกล สเลเตอร์ ผู้ช่วยอัยการสูงสุด โพสต์บน X ว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐ กำลังพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขณะที่ Google ระบุในบล็อกโพสต์ว่า แสดงความกังวลว่าการแบ่งปันข้อมูลจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และความเป็นส่วนตัวของพวกเขา และเรากำลังพิจารณาคำตัดสินอย่างรอบคอบ
ก่อนหน้านี้ Google กล่าวว่ามีแผนจะยื่นอุทธรณ์ ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้เวลาหลายปีก่อนที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามคำตัดสิน และคดีนี้มีแนวโน้มว่าจะไปสิ้นสุดที่ศาลสูง
วิลเลียม โควาซิช ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายการแข่งขันแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน กล่าวว่า ผู้พิพากษาเมห์ตาตระหนักดีว่าศาลสูงน่าจะเป็นปลายทางของคดีนี้ และเขาได้เลือกแนวทางแก้ไขที่มีโอกาสสูงที่จะได้รับการยอมรับจากศาล
คำตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการต่อสู้ทางกฎหมายที่กินเวลานานถึง 5 ปี ระหว่างหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลกกับรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลด้านการผูกขาดและนักการเมืองได้ตั้งคำถามมาโดยตลอดถึงการครอบงำตลาดของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งยังมีคดีอื่นๆ เกี่ยวกับ App Store และโฆษณาออนไลน์