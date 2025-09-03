ต่างประเทศ

จีนแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ฉลอง 80 ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

ประเทศจีนได้จัดพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 3 กันยายน โดยมีผู้นำโลกมากกว่า 26 ประเทศตบเท้าเข้าร่วมรับชมพิธีสวนสนาม รวมถึงจีนได้นำยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมาเผยโฉมในพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วย อาทิ อาวุธเลเซอร์รุ่นใหม่ LY-1 ที่มีขีดความสามารถในการทำลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ ตงเฟิง-5 รุ่นใหม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่ามีพิสัยการยิงไกลถึงทวีปอเมริกา

ทหารจีนเข้าร่วมพิธีสวนสนามเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ประตูเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน (เอพี)
จีนนำขีปนาวุธต่อต้านเรือ YJ-15 ถูกนำมาร่วมพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน (รอยเตอร์)
ขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ ตงเฟิง-5 ถูกนำมาเข้าร่วมพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (เอพี)
โดรนใต้นำ AJX002 เคลื่อนผ่านประตูเทียนอันเหมินในพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน (เอพี)
ขีปนาวุธต่อต้านเรือความเร็วเหนือเสียง YJ-17 กำลังเคลื่อนผ่านประตูเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน (เอพี)
ขีปนาวุธ HQ-16C ถูกนำมาร่วมพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (รอยเตอร์)
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน นั่งรถยนต์ตรวจกองทหารก่อนเริ่มพิธีสวนสนามที่ประตูเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3 กันยายน (เอพี)
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินเข้าร่วมรับชมพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประตูเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน (รอยเตอร์)
อาวุธเลเซอร์รุ่นใหม่ LY-1 กำลังเคลื่อนตัวผ่านหน้าประตูเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 3 กันยายน ในพิธีสวนสนามฉลองครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 (รอยเตอร์)
