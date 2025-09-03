จีนแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ฉลอง 80 ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ประเทศจีนได้จัดพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ในวันที่ 3 กันยายน โดยมีผู้นำโลกมากกว่า 26 ประเทศตบเท้าเข้าร่วมรับชมพิธีสวนสนาม รวมถึงจีนได้นำยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมาเผยโฉมในพิธีสวนสนามครั้งนี้ด้วย อาทิ อาวุธเลเซอร์รุ่นใหม่ LY-1 ที่มีขีดความสามารถในการทำลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ ตงเฟิง-5 รุ่นใหม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่ามีพิสัยการยิงไกลถึงทวีปอเมริกา