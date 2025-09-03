สีชี้ มนุษยชาติต้องเลือก ‘สันติภาพ-สงคราม’ และ ‘เจรจา-เผชิญหน้า’
ประธานาธิบดีจีนสี จิ้นผิง ของจีน กล่าวปราศรัยก่อนเริ่มพิธีสวนสนามเพื่อแสดงแสนยานุภาพครั้งใหญ่ของกองทัพปลดปล่อบประชาชนจีน ในโอกาสครบ 80 ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่เทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ว่า มนุษยชาติในปัจจุบันต้องเลือกให้ได้ระหว่าง “สันติภาพกับสงคราม” และ “การเจรจากับการเผชิญหน้า”
ประธานาธิบดีสีเริ่มต้นสุนทรพจน์สั้นๆ ด้วยการรำลึกถึงเหยื่อสงคราม และเรียกร้องให้ขจัดรากเหง้าของสงคราม เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้ง หลังจากการยิงปืนใหญ่ 80 นัด เพื่อรำลึกครบรอบ 80 ปี ของการสิ้นสุดสงคราม
หลังจากนั้น ขบวนพาเหรดของทหารก็เริ่มต้นขึ้น โดยทหารที่เดินขบวนเป็นจังหวะก้าวอย่างพร้อมเพรียง เสียงบู๊ตดังก้องกังวานบนถนน ขณะที่ประธานาธิบดีสี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของกองทัพจีน ทำการตรวจพล
การสวนสนามครั้งนี้ยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของจีน ทั้งขีปนาวุธ เครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ และยุทโธปกรณ์ทางทหารรุ่นใหม่อื่นๆ ซึ่งบางส่วนถูกนำมาแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก สะท้อนความพยายามของจีนที่จะมีบทบาทและอิทธิพลมากขึ้นในเวทีโลก
ก่อนเริ่มพิธีสวนสนาม ประธานาธิบดีสีได้ตรวจแถวทหารและยุทโธปกรณ์ตลอดแนวถนนฉางอันใจกลางกรุงปักกิ่ง ในรถลีมูซีนสีดำสไตล์คลาสสิก โดยเขายืนขึ้นผ่านช่องเปิดบนหลังคาที่มีไมโครโฟนสี่ตัวเรียงรายอยู่ด้านหน้า และทักทายทหาร ขณะที่รถเคลื่อนผ่านแนวขีปนาวุธและยานพาหนะทางทหาร ด้านทหารได้ตะโกนคำขวัญพร้อมกันอย่าง “เรารับใช้ประชาชน”
ในงานฉลองสำคัญดังกล่าว จีนได้เชิญผู้นำถึง 26 ประเทศเป็นแขกรับเชิญ ซึ่งรวมถึงผู้นำคนสำคัญอย่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย และ นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ โดยผู้นำทั้งหมดเดินทางมาถึงประตูเทียนอันเหมินอันเก่าแก่เพื่อชมขบวนพาเหรด จากนั้นประธานาธิบดีสีได้จับมือกับแขกรับเชิญทุกคน ก่อนจะเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นจัตุรัสเทียนอันเหมินทั้งหมดได้
ปูตินและคิมยืนเคียงข้างสีจิ้นผิงขณะที่พวกเขาเดินไปยังลานชมพิธี โดยพวกเขาได้หยุดเพื่อจับมือกับทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้านาย ซึ่งบางคนอายุมากกว่า 100 ปี
ขณะที่ขบวนพาเหรดที่กรุงปักกิ่งกำลังเริ่มต้น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า คำถามสำคัญคือ สี จิ้นผิง จะยอมรับหรือไม่ถึงบทบาทของชาวอเมริกันที่ร่วมรบในสงครามครั้งนั้น
“ขอส่งความปรารถนาดีอย่างยิ่งจากผมไปยังวลาดิเมียร์ ปูติน และคิม จองอึน ขณะที่พวกท่านร่วมมือกันวางแผนต่อต้านสหรัฐอเมริกา” ทรัมป์ระบุ
แม้ว่าสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีไม่ได้กล่าวถึงสหรัฐอเมริกาโดยตรง แต่ก็แสดงความขอบคุณต่อประเทศต่างๆ ที่ช่วยเหลือจีนในการต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น