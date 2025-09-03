อัฟกันอ่วม แผ่นดินไหว 5.5 เขย่าซ้ำ หวั่นเสียหายเพิ่ม กู้ภัยลำบาก
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประเทศอัฟกานิสถานเผชิญกับแผ่นดินไหวซ้ำ ขนาดความรุนแรง 5.5 แมกนิจูด เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ทำให้เกิดความกังวลว่าแผ่นดินไหวครั้งใหม่นี้จะยิ่งสร้างความเสียหายหลังอัฟกานิสถานเพิ่งเผชิญกับแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดไปเมื่อ 2 วันที่แล้วจนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ 1,400 คน และมีผู้บาดเจ็บกว่า 3,100 คน
แผ่นดินไหวขนาด 5.5 แมกนิจูดเมื่อวันที่ 2 กันยายน เกิดขึ้นที่ความลึก 10 กิโลเมตรใต้พื้นดิน ซ้ำเติมพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันที่ 31 สิงหาคมที่ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 5,400 หลัง โดยชาวบ้านพยายามขุดซากความเสียหายเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต และยังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกมาก
อาฟเตอร์ช็อกที่ตามมาทำให้ผู้รอดชีวิตต่างแตกตื่นและทำให้การกู้ภัยต้องหยุดชะงักเพราะแรงสั่นสะเทือนทำให้หินสไลด์ลงมาจากภูเขา ทำให้ถนนตัดขาด และทำให้ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมมีความอันตรายมากขึ้น
ทีมผู้ประสานงานขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในประเทศอัฟกานิสถานระบุว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถานอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าประชาชนมากกว่า 12,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวแล้ว องค์กร UNICEF ได้ส่งยารักษาโรค เสื้อผ้า เต็นท์ และอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยไปยังอัฟกานิสถานเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ ด้านหน่วยงานช่วยเหลือเด็ก Save the Children เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งอนุมัติงบประมาณฉุกเฉิน เพราะเหตุแผ่นดินไหวส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำสะอาดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาด
ด้านประเทศอังกฤษได้จัดสรรงบประมาณ 1 ล้านปอนด์ เพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการของยูเอ็นและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ขณะที่อินเดียได้ส่งเต็นท์ 1,000 หลัง และส่งอาหารน้ำหนักรวม 15 ตันไปยังจังหวัดคุนาร์ของอัฟกานิสถาน ส่วนประเทศอื่นๆ อาทิ จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหภาพยุโรป ปากีสถาน และอิหร่านได้ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือแต่ความช่วยเหลือยังไม่ถูกส่งมาถึงอัฟกานิสถานในตอนนี้