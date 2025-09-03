เปิดประสบการณ์ ทริปนอกครั้งแรกของ สาวน้อย ‘คิม จู แอ’ ทายาทสืบทอดอำนาจผู้นำเกาหลีเหนือ?
หนึ่งในจุดโฟกัสที่สื่อมวลชนจับจ้องภายในงานรำลึก 80 ปีการพ่ายแพ้ของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กลางกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 3 กันยายน โดยมีผู้นำจาก 26 ประเทศเข้าร่วม รวมถึง วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย และนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนั้น ก็คือ “คิม จูแอ” บุตรสาวของผู้นำคิม จองอึน ที่มีเสียงร่ำลือมาหนาหูก่อนหน้านี้ว่าน่าจะถูกวางตัวเป็น “ผู้สืบทอดอำนาจ” ปกครองเกาหลีเหนือต่อจากบิดาของเธอในการขึ้นเป็นผู้นำเกาหลีเหนือรุ่น 4
การปรากฏตัวของคิม จูแอ เดินตามหลังบิดาลงมาจากขบวนรถไฟหุ้มเกราะที่นำผู้นำคิมเดินทางถึงกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมพิธีสวนสนามของกองทัพจีนในงานรำลึกวันสำคัญดังกล่าวนั้น ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกของเธอ ซึ่งยิ่งโหมกระพือการคาดหมายว่าเธออาจจะเป็นทายาทสืบทอดอำนาจปกครองเกาหลีเหนือจากตระกูลคิมรุ่นต่อไปให้มีน้ำหนักความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น
โดยนับจากการเปิดตัว คิม จูแอ ต่อสายตาสาธารณชนในเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรก เมื่อครั้งที่ผู้นำคิมควงแขนลูกสาวไปชมการทดสอบขีปนาวุธนำวิถียิงข้ามทวีปในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2022 หลังจากนั้นคนเกาหลีเหนือและโลกภายนอกก็มักจะได้เห็นสาวน้อยคิม จูแอ ปรากฏตัวเป็นเงาอยู่ข้างกายของบิดาของเธอในการออกงานสำคัญต่างๆ อยู่เป็นระยะ
ข้อมูลเกี่ยวกับสาวน้อยคิม จูแอ ไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากกระบอกเสียงทางการเปียงยาง แต่ที่มีการกล่าวอ้างจากสื่อนอกและข่าวกรองเกาหลีใต้ที่จับตาดูความเคลื่อนไหวของชาติคู่ปรับมาโดยตลอด ระบุว่าคิม จูแอ น่าจะเป็นลูกคนที่ 2 ในบรรดาลูก 3 คนของผู้นำคิม คาดว่าขณะนี้เธอน่าจะมีอายุราว 13 ปี ซึ่งจากภาพที่ปรากฏล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นเด็กสาวที่โตเร็วอย่างมาก
การติดตามบิดามาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของ คิม จูแอ ถูกมองว่าอาจเป็นการทำให้เธอได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ไปอีกขั้นของการถูกวางตัวเป็นผู้นำรุ่นต่อไป
ไมเคิล แมดเดน ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือศึกษาแห่งศูนย์สติมสัน ในประเทศสหรัฐ มองว่า ตอนนี้ จูแอ เป็นตัวเต็งที่จะเป็นผู้นำสูงสุดคนต่อไปของเกาหลีเหนือ การเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกนี้ ทำให้เธอกำลังได้รับประสบการณ์ด้านระเบียบปฏิบัติ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเธอในฐานะผู้นำคนต่อไปหรือในฐานะชนชั้นนำของเกาหลีเหนือ ซึ่งประสบการณ์ครั้งนี้ทั้งพ่อและป้าผู้ทรงอิทธิพลของเธอไม่เคยได้รับมาก่อน
ที่ผ่านมานักวิเคราะห์ระบุว่าไม่เคยหลักฐานที่บ่งชี้ว่า คิม จองอึน เคยติดตาม “คิม จองอิล” อดีตผู้นำเกาหลีเหนือผู้พ่อของตนเองไปเยือนต่างประเทศแต่อย่างใด ขณะที่บิดาของเขานั้นยังเคยได้เปิดประสบการณ์การเยือนต่างประเทศในการติดตาม “คิม อิลซุง” ผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือ บิดาของคิม จองอิล และเป็นปู่ของคิม จองอึน ไปต่างประเทศในทศวรรษ 1950
ด้านราเชล มินยอง อี นักวิจัยแห่งศูนย์สติมสันมองว่า การปรากฏตัวต่อสาธารณะของคิม จูแอ ได้ขยายขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ จากงานที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไปสู่งานสำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการปรากฏตัวครั้งแรกในแวดวงการทูตจากการไปร่วมงานของสถานทูตรัสเซียในเปียงยางเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
หากนี่เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ด้านการสืบทอดตำแหน่ง ความพยายามนี้จะช่วยได้อย่างแน่นอน เพราะจะถูกมองว่าเป็นการเปิดตัวของคิม จูแอ บนเวทีนานาชาติ ทว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าการเยือนครั้งนี้จะส่งนัยของการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของคิม จองอึนอย่างแน่นอนหรือไม่ แต่อย่างน้อยก็ช่วยเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทายาทรุ่น 4 แห่งตระกูลคิมได้