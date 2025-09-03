เนสท์เล่ ไล่ซีอีโอออก หลังดำรงตำแหน่งเพียง 1 ปี เหตุมีสัมพันธ์ชู้สาวกับลูกน้อง
บริษัทเนสท์เล่ (Nestle) ไล่ซีอีโอออก หลังดำรงตำแหน่งได้เพียงปีเดียว เนื่องจากสอบสวนแล้ว พบว่าแอบมีสัมพันธ์กับลูกน้อง บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ผลิตช็อกโกแลต คิต แคต (Kit Kat) และกาแฟแคปซูล Nespresso เปิดเผยว่า นายโลรองต์ เฟรย์เซ่ (Laurent Freixe) ถูกไล่ออกโดยมีผลทันทีหลังถูกสอบสวนโดยประธานกรรมการอิสระของบริษัท
พอล บัลเค (Paul Bulcke) ประธานบริษัทเนสท์เล่ กล่าวว่า “นี่เป็นการตัดสินใจที่จำเป็น คุณค่าและการบริหารจัดการของเนสท์เล่เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทของเรา นอกจากนี้ก็ขอขอบคุณนายโลรองต์ สำหรับการทำงานหลายปีในเนสท์เล่”
ตามรายงานที่บีบีซีทราบ พบว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าว เกิดขึ้นกับพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการบริหาร และการสืบสวนได้เริ่มต้นขึ้น เพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ทับซ้อน
อย่างไรก็ดี การร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หนังสือพิมพ์ได้รายงานว่า เนสท์เล่ทำการสืบสวนอีกครั้ง โดยได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาภายนอก จนในที่สุดข้อกล่าวหาต่างๆ ก็ได้รับการยืนยัน และสำหรับนายโลรองต์นั้น ทำงานกับเนสท์เล่มานานเกือบ 40 ปี และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง เมื่อกันยายนปีที่แล้ว แทนที่นายมาร์ก ชไนเดอร์ (Mark Schneider)
เนสท์เล่ยืนยันว่า เขาจะไม่ได้รับค่าชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากตำแหน่ง ขณะที่ นายฟิลิปป์ นาฟราทิล (Philipp Navrati) ที่ทำงานกับเนสท์เล่มาตั้งแต่ปี 2544 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทนนายโลรองต์
ทั้งนี้ สำหรับหุ้นของเนสท์เล่ ถือเป็นรากฐานสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ในสวิตเซอร์แลนด์ มีรายงานว่า บริษัทเสียมูลค่าเกือบ 1 ใน 3 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่งในยุโรป และก่อนหน้านี้ แม้ทางบริษัทจะแต่งตั้งนายโลรองต์ แต่ก็ไม่สามารถหยุดการร่วงลงของหุ้นได้ ภายใต้การดูแลของเขา ซึ่งมีรายงานว่า หุ้นของบริษัทลดลงถึง 17% ต่างสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน
เรียบเรียงจาก บีบีซี, อัลจาซีรา