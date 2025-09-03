ปัดข่าวลือ! ‘ทรัมป์’ ยันไม่ได้ป่วย หลังโซเชียลสังเกต ปรากฏตัวน้อยลง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าเขาป่วยว่า ไม่เป็นความจริง และเขายุ่งมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนื่องในโอกาสวันแรงงาน โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อและเข้าเยี่ยมชมสนามกอล์ฟเวอร์จิเนียของเขา
ก่อนหน้านี้เกิดกระแสข่าวลือใน X แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าทรัมป์อาจกำลังป่วย เพราะปรากฏตัวต่อสาธารณะน้อยลงเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ให้สัมภาษณ์กับ USA Today ในวันที่ 28 สิงหาคม โดยบอกว่าเขามั่นใจว่าทรัมป์ยังสุขภาพดีแต่ก็พร้อมที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐหากเกิดอะไรขึ้นกับประธานาธิบดี
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งสุดท้ายในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 สิงหาคม และผู้สื่อข่าวเห็นทรัมป์เดินทางออกจากทำเนียบขาวทุกวันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเยี่ยมชมสนามกอล์ฟของเขา
ล่าสุด ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในวันที่ 2 กันยายนว่า เขายุ่งมากในช่วงสุดสัปดาห์ และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขาเห็นข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยของเขาหรือไม่ ทรัมป์ตอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงข่าวปลอม
ทรัมป์ในวัย 79 ปี เป็นประธานาธิบดีที่อายุมากที่สุดขณะเข้ารับตำแหน่ง ถึงกระนั้นก็ตาม ทรัมป์เข้ารับการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 11 เมษายน ซึ่งผลตรวจออกมาว่าอัตราการเต้นของหัวใจปกติและไม่มีปัญหาสุขภาพแต่อย่างใด ขณะที่ทรัมป์เคยเจออาการขาบวมในช่วงเดือนกรกฎาคม และมือขวาเป็นรอย ซึ่งทีมแพทย์ของทรัมป์บอกว่าอาการบวมที่ขาเกิดจากภาวะหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปในคนอายุมากกว่า 70 ปี ส่วนอาการที่มือนั้นเป็นแค่อาการระคายเคืองที่เนื้อเยื่ออ่อน ที่เกิดจากการจับมือมากเกินไปและการใช้ยาแอสไพริน