สายการบิน JAL ฉาวอีก เที่ยวบินดีเลย์นานถึง 18 ชม. เหตุนักบินเมา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า เจแปนแอร์ไลน์ (JAL) สายการบินประจำชาติของญี่ปุ่น เกิดกรณีอื้อฉาวขึ้นอีกเมื่อเที่ยวบินโดยสารของ JAL จำนวน 3 เที่ยวบิน ที่จะบินออกจากรัฐฮาวายของสหรัฐมายังประเทศญี่ปุ่น เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ประสบเหตุล่าช้ากว่ากำหนด ในจำนวนนี้ 2 เที่ยวบินเกิดดีเลย์ไปนานถึง 18 ชั่วโมง หลังจากพบว่านักบินควบคุมเครื่องบินมีอาการเมาสุเรา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รับการเปิดเผยจาก JAL ในวันที่ 3 กันยายนนี้ ซึ่งถือเป็นกรณีอื้อฉาวล่าสุดในเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดกับสายการบินประจำชาติแห่งนี้ก่อนหน้านี้
JAL ระบุว่า ในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ นักบินคนก่อเหตุมีกำหนดนำเที่ยวบินออกจากเมืองโฮโนลูลูไปยังท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 สิงงหาคม แต่นักบินกลับลาป่วยในวันเดินทางและยอมรับว่าเขาดื่มแอลกอฮอล์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในวันก่อนบิน ทางสายการบินจึงได้จัดหานักบินสำรอง แต่เที่ยวบินดังกล่าว รวมถึงอีก 2 เที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานฮาเนดะในกรุงโตเกียว ก็ต้องล่าช้าออกไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารราว 630 คน
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น ได้เดินทางมายังสำนักงานใหญ่ของ JAL ในกรุงโตเกียวในวันเดียวกันนี้เพื่อสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ JAL ได้รับคำสั่งให้ปรับปรุงการดำเนินงานในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา หลังสายการบินประสบเหตุพนักงานก่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุราหลายครั้ง โดยในเดือนเมษายนปี 2024 นักบินรายหนึ่งของ JAL ถูกตำรวจท้องถิ่นเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะเมาสุราที่โรงแรมที่พักของเขาในประเทศสหรัฐ
ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน ยังเกิดเหตุนักบิน 2 รายของ JAL ที่มีกำหนดจะบินออกจากนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มายังญี่ปุ่น ไม่ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบให้เที่ยวบินล่าช้าออกไป