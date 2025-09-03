ต่างประเทศ

ศาลสั่งตัดสินประหารชีวิต ชายชาวอินเดีย เผาภรรยาทั้งเป็น เพราะสีผิว

บีบีซี รายงานว่า ศาลอินเดียตัดสินประหารชีวิตชายคนหนึ่ง ฐานเผาภรรยาทั้งเป็น เพราะสีผิวของเธอ

ในคำให้การก่อนเสียชีวิต ลักษมี กล่าวว่า คิชันดาส สามีของเธอ เยาะเย้ยเธอเป็นประจำเพราะเธอมีผิวสีเข้ม

ผู้พิพากษาประจำเขต ราหุล โชธารี ในเมืองอุดัยปุระ ทางตอนเหนือ อธิบายโทษประหารชีวิต โดยกล่าวว่า การฆาตกรรมครั้งนี้จัดอยู่ในประเภท หายากที่สุดในบรรดาคดีหายาก และเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ทนายความของคิชันดาส บอกกับบีบีซีว่า ลูกความของเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ และพวกเขาจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

การฆาตกรรมลักษมีเมื่อ 8 ปีก่อน และคำพิพากษาที่ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลายเป็นข่าวพาดหัวในประเทศที่สาธารณชนต่างหมกมุ่นอยู่กับเรื่องสีผิว

การทำร้ายลักษมีเกิดขึ้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2560 ตามคำสั่งศาล คำพิพากษาอ้างอิงจากคำให้การของเธอก่อนเสียชีวิตต่อตำรวจ แพทย์ และ ผู้พิพากษา

ลักษมีกล่าวว่า สามีของเธอมักเรียกเะอว่า “กาลี” หรือ คนผิวสีและเหยียดหยามรูปร่าง ตั้งแต่แต่งงานกันในปี 2559 ในคืนที่เธอเสียชีวิต คิชันดาส ได้นำขวดพลาสติกบรรจุของเหลวสีน้ำตาลมา บอกว่ามันเป็นยาเพื่อให้เธอผิวกระจ่างใสขึ้น

ตามคำให้การ เขานำของเหลวนั้นมาทาตัวเธอและเมื่อเธอพูดว่า มันมีกลิ่นเหมือนกรด เขาก็จุดไฟเผาเธอด้วยธูป เมื่อร่างของเธอเริ่มไหม้ เขาก็เทของเหลวที่เหลือบนตัวเธอแล้ววิ่งหนีไป จากนั้น พ่อแม่และน้องของคิชันดาส ก็พาเธอส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

คำสั่งดังกล่าว เผยว่า มันเป็นอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนจิตสำนึกของมนุษยชาติอย่างน่าตกใจ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้แม้แต่ในสังคที่มีสุขภาพดี และมีอารยธรรม

ดิเนช ปาลีวัล อัยการสูงสุด กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ หวังว่าคำสั่งนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับคนอื่นๆ และว่า “หญิงสาววัย 20 ต้นๆ ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย เธอเป็นน้องสาวของใครบางคน เป็นลูกสาวของใครบางคน มีคนรักเธอมากมาย ถ้าเราไม่ช่วยลูกสาวของเรา แล้วใครจะทำล่ะ”

นายปาลีวัล กล่าวว่า เขาได้ส่งคำสั่งไปยังศาลสูงเพื่อยืนยันคำพิพากษาประหารชีวิตแล้ว แต่เสริมว่า ผู้ต้องหามีเวลา 30 วันในการอุทธรณ์

 