รถรางกระเช้าชื่อดัง โปรตุเกส ตกราง พุ่งชนตึก ดับ 15 มีชาวต่างชาติด้วย
เมื่อวันที่ 4 กันยายน สื่อต่างประเทศ รายงานว่า เกิดเหตุรถรางกระเช้ากลอเรีย (Gloria) ในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ตกรางและพุ่งชนอาคารเมื่อวานนี้ (3 ก.ย.) ด้านนายกเทศมนตรีเมืองลิสบอนกล่าวว่า ให้เป็นวันที่โศกเศร้า ขณะที่รัฐบาลประกาศให้วันนี้ เป็นวันไว้อาลัย
ตามรายงานของหน่วยบริการฉุกเฉิน รายงานว่า พบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 คน รวมชาวต่างชาติ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อ หรือสัญชาติ นอกจากนี้ ยังพบนักท่องเที่ยวอีก 18 ราย ได้รับบาดเจ็บ (รวมเด็กอีก 1 ราย) โดยในบรรดาผู้บาดเจ็บอีก 5 ราย มีรายงานว่า บาดเจ็บสาหัส
วิดีโอในที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า รถรางดังกล่าวมีลักษณะใช้รับส่งผู้คนขึ้นและลงเนินเขาในกรุงลิสบอน ซึ่งถูกทำลายเสียหายอย่างหนัก ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากซากรถ
นอกจากนี้ ยังพบว่าตัวรถด้านข้างและด้านบนยุบพังลง ซึ่งคาดว่าตัวรถน่าจะพุ่งชนเข้ากับอาคารหลังหนึ่งตรงจุดที่ถนนโค้ง โดยส่วนใหญ่ของตัวรถนั้นทำมาจากโลหะที่ถูกบดขยี้และเสียหายอย่างรุนแรง
คาร์ลอส โมเอดาส นายกเทศมนตรีของเมืองหลวงของโปรตุเกส กล่าวกับผู้สื่อข่าว กล่าวว่า “วันนี้เป็นวันที่น่าเศร้าสำหรับเมืองของเรา ลิสบอนกำลังโศกเศร้า มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามาก”
ขณะเดียวกัน รัฐบาลโปรตุเกสได้ประกาศว่า วันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นวันแห่งการไว้ทุกข์ทั่วประเทศ พร้อมระบุว่า โศกนาฏกรรมครั้งนี้นำมาซึ่งความโศกเศร้าแก่ครอบครัว และความสะเทือนใจทั้งประเทศ
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ และทางการจะมีการเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะ