ปูตินกร้าว รัสเซียใช้กำลังให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมด หากยูเครนไม่รับข้อตกลง
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ซึ่งเข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสฉลอง 80 ปี ของการยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 กล่าวว่า รัสเซียยินดีที่จะต่อสู้เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งหมด หากยูเครนไม่เห็นชอบกับการบรรลุข้อตกลง
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ พยายามโน้มน้าวให้ปูตินยุติสงคราม แต่แม้ปูตินจะยกย่องความปรารถนาอย่างจริงใจของทรัมป์ แต่เขาก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามนั้น
ทรัมป์ได้พบกับปูตินที่อะแลสกาเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้นำสหรัฐกับปูตินหลังปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน โดยเขาพยายามโน้มน้าวให้ปูตินพบกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน
ปูตินกล่าวที่จีนเมื่อวันที่ 3 กันยายนว่า เขาไม่เคยตัดความเป็นไปได้ของการพบปะในลักษณะนี้ แต่ต้องมาดูกันว่า มันมีประโยชน์อะไรไหม เพราะเห็นว่าการพบปะกันเช่นนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ผลลัพท์ และเซเลนสกีสามารถเดินทางไปมอสโกเพื่อพบเขาได้เสมอ
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุว่า ปูตินรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่ยูเครนไม่อาจยอมรับได้ อย่างไรก็ดี เซเลนกสีได้เน้นย้ำถึงการปฏิเสธการพบปะของปูติน เพื่อกระตุ้นให้ทรัมป์ใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศให้กับยูเครน
“ผมไม่มีข้อความถึงประธานาธิบดีปูติน เขารู้ว่าผมยืนอยู่ตรงไหน และเขาจะตัดสินใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับการยุติสงครามยูเครน
ทรัมป์ยังแสดงความไม่พอใจต่อผู้สื่อข่าวคนหนึ่งที่ระบุว่า เขาไม่ได้ดำเนินการใดๆ อย่างมีนัยสำคัญต่อมอสโก โดยอ้างถึงมาตรการคว่ำบาตรอินเดียจากการซื้อน้ำมันของรัสเซีย
“คุณเรียกสิ่งนั้นว่าไม่มีการดำเนินการงั้นหรือ ผมยังไม่ได้ดำเนินการขั้นที่สองและขั้นที่สาม” ทรัมป์เสริมโดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อนักข่าวสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลรัสเซียในกรุงปักกิ่งถามว่า สงครามในยูเครนจะยุติลงในเร็วๆ นี้หรือไม่ ผู้นำรัสเซียกล่าวว่า “มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”
ปูตินกล่าวว่า ดูเหมือนว่าหากยังมีสามัญสำนึก ก็น่าจะสามารถตกลงกันในการหาทางออกที่ยอมรับได้เพื่อยุติความขัดแย้งนี้ แต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น เราก็จำเป็นต้องจัดการกับภารกิจทั้งหมดของเราด้วยกำลังทหาร” ปูตินกล่าว
ผู้นำรัสเซียย้ำว่า รัสเซียจะไม่สละดินแดนดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนที่กองทัพได้ยึดครองไว้ พร้อมกับย้ำข้อเรียกร้องไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) และหยุดยั้งสิ่งที่เขาเรียกว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเชื้อชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาที่ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการรุกราน
ปูตินกล่าวว่า การรับประกันความมั่นคงของชาติตะวันตกหลังจากมีข้อตกลงสันติภาพในอนาคต จะไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนดอนบาสที่พลเมืองที่อาศัยอยู่ที่นั่นเลือกที่จะเข้าร่วมกับรัสเซีย ซึ่งเป็นการอ้างถึงการลงคะแนนเสียงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังจากการผนวกดินแดน
ในขณะที่อยู่ในปักกิ่ง ปูตินยังได้พบกับนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ โดยคิมกล่าวว่าเกาหลีเหนือจะยังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกองทัพรัสเซีย เพราะถือเป็นหน้าที่ในฐานะพี่น้อง
ด้านสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่า ปูตินขอบคุณคิมที่ส่งกำลังพลไปช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครน และอธิบายเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเป็นความสัมพันธ์พิเศษแห่งความไว้วางใจ มิตรภาพ และความเป็นพันธมิตร