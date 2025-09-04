ถอยดีกว่า! สหรัฐ ล้มแผนตัดงบให้ WTO หลังหลายฝ่ายกังวล ผิดกฎหมาย-อิทธิพลจีนเพิ่ม
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สืบเนื่องจากที่ทำเนียบขาวสหรัฐได้ประกาศตัดงบประมาณที่สหรัฐอเมริกามอบให้กับ 15 โครงการหรือองค์กรเป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงองค์การการค้าโลก (WTO) ด้วย ล่าสุด มีรายงานว่าทำเนียบขาวจะไม่ตัดงบประมาณที่มอบให้กับ WTO หลังข่าวดังกล่าวทำให้บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติ กลุ่มการค้า และผู้นำ WTO เกิดความกังวล
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำเนียบขาวสหรัฐได้ประกาศตัดงบประมาณที่สหรัฐอเมริกามอบให้กับ WTO เป็นเงิน 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยให้เหตุผลว่าไม่ตรงกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อยากลดค่าใช้จ่ายในต่างประเทศและหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องภายในประเทศมากขึ้น โดยรัฐบาลทรัมป์ยังบอกด้วยว่า WTO “ไม่มีเขี้ยวเล็บ”
อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานัติบัญญัติของพรรคเดโมแครตให้ความเห็นว่าการที่รัฐบาลทรัมป์ตัดงบประมาณที่มอบให้กับ WTO ถือเป็นเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะงบประมาณดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส ขณะที่กลุ่มด้านการค้ามองว่าหากสหรัฐตัดงบประมาณให้กับ WTO จะทำให้เกิดช่องว่างของอิทธิพลและอาจทำให้ประเทศจีนเข้ามามีอิทธิพลต่อ WTO มากขึ้น
ล่าสุด ทำเนียบขาวได้ยกเลิกการตัดงบประมาณให้ WTO ไปอย่างเงียบๆ และลบเรื่องดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของทำเนียบขาว ขณะที่แหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าสหรัฐยกเลิกการตัดงบประมาณให้กับ WTO แล้ว ส่วนแหล่งข่าวอีกคนระบุว่ารัฐบาลสหรัฐประกาศตัดงบประมาณ WTO โดยไม่ได้หารือกับหน่วยงานอื่นๆ ก่อน และยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องงบประมาณที่มอบให้กับ WTO ในตอนนี้
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลของทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันวิจารณ์ WTO หลายครั้งในช่วงหลายปีนี้ จากความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้งทางการค้าและไม่สามารถยกระดับมาตรฐานทางการค้าได้ ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เริ่มสงครามการค้าโลกด้วยการจัดเก็บภาษีศุลกากรแก่เกือบทุกประเทศทั่วโลก