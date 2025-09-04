ศาลสหรัฐชี้ ทรัมป์สั่งตัดงบ ‘ฮาร์วาร์ด’ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แอลิสัน เบอร์โรห์ส ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในบอสตัน มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 3 กันยายนว่า การสั่งระงับเงินอุดหนุนด้านการวิจัยที่มอบให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มูลค่าราว 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 7.1 หมื่นล้านบาท ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
ศาลตัดสินว่า รัฐบาลไม่สามารถตัดงบวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งนี้ได้อีกต่อไป และการกระทำของทรัมป์ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพในการพูดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
คำตัดสินดังกล่าวถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของฮาร์วาร์ดในการต่อสู้ทางกฎหมาย เพื่อหาทางยุติความขัดแย้งหลายด้านที่รัฐบาลทรัมป์เปิดศึกกับมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และร่ำรวยที่สุดของประเทศแห่งนี้
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้กลายเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินการในวงกว้างขวางของรัฐบาลทรัมป์ ที่ใช้งบประมาณจากรัฐบาลกลางเป็นเครื่องมือบังคับให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวคิดของรัฐบาล โดยทรัมป์กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยอเมริกันถูกรุมเร้าด้วยแนวคิดต่อต้านยิวและกลุ่มฝ่ายซ้ายหัวรุนแรง
รัฐบาลทรัมป์ได้ยกเลิกทุนวิจัยหลายร้อยโครงการที่มอบให้กับนักวิจัยของฮาร์วาร์ด โดยอ้างว่ามหาวิทยาลัยไม่ลงมือทำมากพอ ในการแก้ปัญหาการคุกคามนักศึกษาชาวยิวในมหาวิทยาลัย
ขณะที่ฮาร์วาร์ดยื่นฟ้องกลับ โดยโต้แย้งว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังเล่นงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการละเมิดต่อสิทธิในการแสดงออก หลังจากที่ฮาร์วาร์ดปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลให้ปรับโครงสร้างการบริหาร การจ้างงาน และหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับวาระทางอุดมการณ์ของรัฐบาล
ผู้พิพากษาเบอร์โรห์ส ซึ่งแต่งตั้งโดยอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา เห็นด้วยกับฮาร์วาร์ด โดยกล่าวว่า แม้ฮาร์วาร์ดจะปล่อยปละละเลยต่อพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชังมานานเกินไป แต่รัฐบาลทรัมป์ได้ใช้ข้ออ้างเรื่องการต่อต้านชาวยิวมาบังหน้า เพื่อทำการโจมตีมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแห่งนี้อย่างมีเป้าหมายและมีแรงจูงใจเกี่ยวกับอุดมการณ์
ผู้พิพากษาเบอร์โรห์สกล่าวด้วยว่า ความพยายามในการกดดันของรัฐบาลนำไปสู่การยุติทุนวิจัยโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และถือเป็นการตอบโต้ที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามบทบัญญัติการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกของสหรัฐ
เบอร์โรห์สยังกล่าวด้วยว่า หน้าที่ของศาลคือการปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ และทำให้มั่นใจว่างานวิจัยที่มีความสำคัญจะไม่ถูกยกเลิกทุนโดยพลการและโดยกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าการทำเช่นนั้นอาจทำให้รัฐบาลที่มุ่งผลักดันวาระของตนเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรไม่พอใจก็ตาม
ผู้พิพากษาเบอร์โรห์มีคำสั่งห้ามรัฐบาลทรัมป์ยุติหรืออายัดเงินทุนรัฐบาลกลางใดๆ ที่จะให้กับฮาร์วาร์ด รวมถึงห้ามเลื่อนจ่ายเงินทุนที่มีอยู่ หรือปฏิเสธการจัดสรรเงินทุนใหม่แก่มหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย
ลิซ ฮัสตัน โฆษกทำเนียบขาว แถลงว่า รัฐบาลจะอุทธรณ์คำตัดสินของผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากโอบามา ซึ่งมีแนวคิดแบบนักเคลื่อนไหว พร้อมกล่าวหาว่า ฮาร์วาร์ดว่าไม่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะได้รับเงินภาษีประชาชน และยังคงไม่มีสิทธิรับทุนสนับสนุนในอนาคต
ด้านอลัน การ์เบอร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ส่งข้อความถึงชุมชนมหาวิทยาลัยว่า คำตัดสินนี้ยืนยันข้อโต้แย้งของเราในการปกป้องเสรีภาพทางวิชาการ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ และหลักการสำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอเมริกา
อย่างไรก็ดี การ์เบอร์ไม่ได้กล่าวถึงสถานะของการเจรจาไกล่เกลี่ยกับรัฐบาล ซึ่งทรัมป์เคยกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ว่า เขาต้องการให้ข้อตกลงดังกล่าวจบลงโดยฮาร์วาร์ดต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า 500 ล้านดอลลาร์ เพราะมหาวิทยาลัยทำสิ่งที่เลวร้ายไว้มาก
การ์เบอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ฮาร์วาร์ดจะยอมรับหลักการสำคัญตามคำตัดสินของศาล แต่มหาวิทยาลัยก็ต้องตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจของเรา