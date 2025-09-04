ผู้นำคิมไปจีนพร้อมส้วมส่วนตัว เก็บกวาดทุกร่องรอย กันข้อมูลสุขภาพรั่ว
การเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมงานฉลอง 80 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง ของนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ฉายให้เห็นภาพของการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้นำของประเทศแห่งนี้
ตามรายงานของหน่วยข่าวกรองญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ระบุว่า ผู้นำคิมไม่เพียงแต่จะนำห้องน้ำส่วนตัวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อปกป้องดีเอ็นเอของเขา รวมถึงร่องรอยใดๆ เกี่ยวกับสุขภาพของเขาด้วย โดยห้องน้ำลับนี้ติดตั้งอยู่บนรถไฟหุ้มเกราะสีเขียวที่นำเขาไปกรุงปักกิ่ง
นอกจากนี้ หลังจากที่ผู้นำคิมได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ณ กรุงปักกิ่ง เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้บรรจงเช็ดสิ่งของต่างๆ ที่ผู้นำคิมสัมผัสด้วยความระมัดระวัง ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันสายลับต่างชาติเข้าถึงข้อมูลของผู้นำประเทศ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองเกาหลีใต้ที่คุ้นเคยกับเรื่องเกาหลีเหนือบอกกับนิกเคอิ เอเชียว่า สภาพร่างกายของผู้นำสูงสุดมีผลกระทบอย่างมากต่อระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือ ทำให้เกาหลีเหนือพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดกั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตั้งแต่เส้นผมไปจนถึงอุจจาระ
อเล็กซานเดอร์ ยูนาเชฟ ผู้สื่อข่าวประจำเครมลินโพสต์บนเทเลแกรม แชร์วิดีโอที่เจ้าหน้าที่สองคนของคิมกำลังทำความสะอาดห้องอย่างพิถีพิถันในกรุงปักกิ่ง หลังจากผู้นำคิมพบกับปูตินนานกว่าสองชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ขัดถูพนักพิงและที่วางแขนของเก้าอี้ เช่นเดียวกับโต๊ะกาแฟข้างเก้าอี้ของคิมก็ถูกทำความสะอาดอย่างดี เช่นเดียวกับแก้วน้ำของเขาก็ถูกนำออกไปจากห้องหารือ
“หลังจากการเจรจาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ที่ติดตามผู้นำเกาหลีเหนือได้ทำลายร่องรอยการปรากฏตัวของคิมอย่างระมัดระวัง” ผู้สื่อข่าวระบุ
มาตรการดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยคิม จองอิล บิดาของเขา ไมเคิล แมดเดน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำเกาหลีเหนือจากศูนย์สติมสันในสหรัฐ กล่าวว่า ห้องน้ำพิเศษและถุงขยะที่บรรจุเศษขยะ เศษอาหาร และก้นบุหรี่ เป็นสิ่งที่หน่วยข่าวกรองต่างประเทศ แม้แต่หน่วยข่าวกรองที่เป็นมิตร ก็ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมาทดสอบได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคิม จองอึน ซึ่งอาจรวมถึงติ่งเนื้อในร่างกาย
ในปี 2019 หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคิมก็ทำการปิดพื้นที่ห้องพักในโรงแรมของเขาเพื่อทำความสะอาดเป็นเวลาหลายชั่วโมง และนำสิ่งของต่างๆ รวมถึงที่นอนออกไป
ทีมงานของคิมยังทำความสะอาดสิ่งของต่างๆ อย่างพิถีพิถันก่อนที่ผู้นำคิมจะใช้ด้วยอีก
ก่อนที่เขาจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับปูตินในปี 2023 ทีมรักษาความปลอดภัยของผู้นำคิมได้เช็ดเก้าอี้ของเขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเก้าอี้ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งใช้เครื่องตรวจจับโลหะสแกนไปบนเบาะที่นั่งเช่นเดียวกัน