ปูตินคุยสี วิวัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะ ช่วยมนุษย์มีชีวิตอมตะ
รอยเตอร์รายงานว่า ระหว่างที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย เดินเคียงข้างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเมื่อวันที่ 3 กันยายน ขณะเข้าร่วมพิธีฉลอง 80 ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไมโครโฟนที่เปิดค้างอยู่ได้บันทึกเสียงการสนทนาของทั้งสองผู้นำ ที่หารือกันเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะและความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะมีอายุยืนถึง 150 ปี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ปูตินและสีกำลังเดินร่วมกับคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ อยู่ในแถวหน้าของคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยผู้นำต่างประเทศ 26 ประเทศ เพื่อชมขบวนพาเหรดทางทหารในกรุงปักกิ่ง
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดสดโดยสถานีโทรทัศน์กลางของจีน (CCTV) ไปยังสื่ออื่นๆ รวมถึงเอพีและรอยเตอร์ โดยสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติจีนระบุว่า การถ่ายทอดสดดังกล่าวมียอดรับชมทางออนไลน์ 1.9 พันล้านครั้ง และผู้ชมทางโทรทัศน์มากกว่า 400 ล้านคน
ขณะที่ปูตินและสีกำลังเดินขึ้นไปยังแท่นสูงบนจัตุรัสเทียนอันเหมินเพื่อชมพาเหรดร่วมกับคิม ล่ามของปูตินสามารถพูดภาษาจีนว่า “เทคโนโลยีชีวภาพกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
จากนั้นล่ามกล่าวต่อ หลังจากมีช่วงที่ฟังไม่ชัดเจนว่า “อวัยวะของมนุษย์สามารถปลูกถ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งคุณมีชีวิตอยู่นาน คุณก็จะยิ่งอ่อนเยาว์ลง และคุณสามารถไปถึงขั้นเป็นอมตะได้”
สี ซึ่งอยู่นอกกล้องในตอนนั้น ตอบเป็นภาษาจีนว่า บางคนคาดการณ์ว่าในศตวรรษนี้ มนุษย์อาจมีชีวิตยืนถึง 150 ปี
คิม จองอึน ยิ้มและมองไปทางปูตินกับสี แต่ไม่ชัดเจนว่ามีการแปลบทสนทนาให้เขาฟังหรือไม่ ทั้งนี้ ปูตินไม่ได้ถูกบันทึกเสียงพูดภาษารัสเซียอย่างชัดเจนในคลิปของ CCTV
ต่อมา ปูตินยืนยันว่าเขากับสีได้พูดคุยเรื่องนี้จริงเมื่อวันพุธเมื่อถูกถามถึงบทสนทนาที่หลุดออกมาว่า “ผมคิดว่าตอนที่เราไปพาเหรด ประธานาธิบดีได้พูดถึงเรื่องนี้
“วิธีการที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพ มาตรการทางการแพทย์ รวมถึงวิธีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอวัยวะ ช่วยให้มนุษยชาติมีความหวังว่าชีวิตที่กระฉับกระเฉงจะสามารถดำเนินต่อไปได้ในลักษณะที่ต่างจากปัจจุบัน” ปูตินกล่าว
ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนและ CCTV ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ในทันที