กกต.เมียนมา เผย 9 พรรคการเมือง ลงสนามเลือกตั้งใหญ่ ล้วนอยู่ใต้เงารบ.ทหาร
อิรวดี สื่อเมียนมารายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาประกาศว่า 9 พรรคการเมืองจากทั้งสิ้น 61 พรรค ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการเลือกตั้งของเมียนมาที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ จะลงสมัครรับเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆ ที่เหลือจะลงแข่งขันในการเลือกตั้งระดับภูมิภาคหรือระดับรัฐ
9 พรรคการเมืองที่จะลงสนามเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศข้างต้นประกอบด้วย พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา(ยูเอสดีพี) ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนของกองทัพ พรรคเอกภาพแห่งชาติ(เอ็นยูพี) พรรคผู้บุกเบิกประชาชน(พีพีพี) พรรคประชาชน ที่นำโดยนายโกโกจี พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ(ดีเอ็นพี) พรรคพัฒนาเกษตรกรเมียนมา พรรคประชาธิปไตยชาติพันธุ์และไทใหญ่(เอสอีดีพี) พรรคสตรี(มอญ) และ พรรคกองกำลังประชาธิปไตยแห่งชาติ(เอ็นดีเอฟ)
ทั้งนี้พรรคยูเอสดีพี พรรคเอ็นยูพี และ พรรคดีเอ็นพี ต่างนำโดยอดีตนายพลในกองทัพเมียนมา โดยพรรคยูเอสดีพีนำโดยอดีตนายพลจัตวาขิ่น ยี หนึ่งในมือขวาของพลเอกอาวุโสมิน อ่อง ลาย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา โดยรายงานข่าวระบุว่า ขิ่น ยี และแกนนำอาวุโสของพรรคยูเอสดีพีกำลังง่วนอยู่กับการเกณฑ์สมาชิกใหม่เข้าพรรคและได้เดินทางลงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
ส่วนพรรคพีพีพีนำโดยนางเตต เตต ขิ่น อดีตส.ส.พรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี) ที่ถูกขับออกจากพรรคในปี 2561 ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมในรัฐบาลทหาร
พรรคเอ็นดีเอฟ นำโดยขิ่น หม่อง ส่วย ซึ่งเป็นสมาชิกอดีตสภาบริหารแห่งรัฐ(เอสเอซี)ของรัฐบาลทหาร
ขณะที่พรรคประชาชนนำโดยนายโกโกจี อดีตแกนนำนักศึกษาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในปี 2531 ซึ่งหันมาก่อตั้งพรรคประชาชนในปี 2561 ในช่วงรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(เอ็นแอลดี)ของนางออง ซาน ซูจี ที่ถูกกองทัพยึดอำนาจ ได้ประกาศว่าจะต่อสู้ทางการเมืองด้วยสันติวิธี และเมื่อเร็วๆ นี้เขาได้ประกาศสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของรัฐบาลมินอ่องลาย และพรรคเอสอีดีพีนำโดยนายไซ อายเปา ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยได้รับบรรดาศักดิ์ “Thiri Pyanchi” จากมินอ่องลาย
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาได้ประกาศเดินหน้าจัดการเลือกตั้งของเมียนมาจะจัดขึ้นใน 330 เขตทั่วประเทศ แม้ว่า 144 เขตจะอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารและอีก 79 เขตยังเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอยู่ก็ตาม