ต่างประเทศ

คิดยังไง?…ได้นาฬิกา 1 เรือน ตบรางวัลการทำงาน 20 ปี!!

เครดิตรูป Instagram
ที่มาหนังสือพิมพ์มติชน
ผู้เขียนคอลัมน์เกร็ดต่างแดน
เผยแพร่

คิดยังไง?…ได้นาฬิกา 1 เรือน ตบรางวัลการทำงาน 20 ปี!!

เป็นประเด็นเถียงกันขรม ว่ามันสมน้ำสมเนื้อ พอเหมาะพอควรแล้วใช่มั้ย กับการทุ่มเททำงานมาตลอด 20 ปี

เรื่องนี้เป็นประเด็นถกเถียง หลังมีคลิปวิดีโอโพสต์ลงโซเชียลขณะพนักงานชายคนหนึ่งของ “เอมิเรตส์” สายการบินร่ำรวยในตะวันออกกลาง “อันบ็อกซ์” กล่องของขวัญ ที่เขาได้รับมาจากบริษัทนายจ้าง เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเขาต่อการอุทิศตนทำงานให้กับสายการบินมาตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

ในคลิปเจ้าตัวเปิดกล่องของขวัญออกมา พบว่าเป็นนาฬิกาข้อมือหรูยี่ห้อ Omega คอลเล็กชั่น Constellation มีใบรับรองที่เซ็นลายมือชื่อของ ชีค อาเหม็ด บิน ซาอีด อัล มักตูม ประธานบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ กำกับเป็นที่ระลึกให้ด้วย ซึ่งเจ้าตัวยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจกับของขวัญที่ได้รับ

แต่รู้อะไรมะ…มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะว่า เขาทุ่มเททำงานมานานขนาดนี้ ตบรางวัลให้แค่เนี้ยอะนะ!!

มีอีกเสียงหนุนบอก “มันควรจะเป็นรุ่น Speedmaster หรือไม่อย่างน้อยก็น่าจะได้ Rolex สักเรือน”

ADVERTISMENT

ขณะเดียวกันก็มีเสียงโต้แย้งว่า “คุณค่าสำคัญ มันอยู่ที่ใจ อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิด ไม่ได้อยู่ที่ราคาย่ะ!”

มีอีกเสียงเห็นด้วยว่า “Omega Constellation” เรือนที่ได้ราคาก็เหยียบแสนละนะ ไหนจะโบนัสและสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ทางสายการบินให้กับพนักงานทุกๆ ปีอีกละเธอ

เราก็เห็นด้วยนะว่า “กำขี้ดีกว่ากำตด” !!