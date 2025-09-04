‘ทรัมป์’ ยังมุ่งสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน แม้ไร้คืบหน้าหารือ ‘ปูติน-เซเลนสกี’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส นิวส์เมื่อวันที่ 3 กันยายน ว่าเขายังมุ่งมั่นที่จะทำให้รัสเซียและยูเครนยอมบรรลุข้อตกลงสันติภาพ แม้จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้นำรัสเซียและยูเครนจะมีการหารือตัวต่อตัวหรือไม่ เมื่อใด และที่ใด
ทรัมป์มีกำหนดการหารือเกี่ยวกับสงครามยูเครนในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า หลังการหารือระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซียที่รัฐอะแลสกาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ไม่ทำให้เกิดผลสืบเนื่องอย่างมีนัยสำคัญในตอนนี้ ด้านทำเนียบขาวสหรัฐแจ้งว่าทรัมป์จะหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกีของยูเครนผ่านทางโทรศัพท์ในวันที่ 4 กันยายน
ทรัมป์กล่าวกับซีบีเอส นิวส์ว่าเขาไม่พอใจกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ยังคงผลักดันให้เกิดสันติภาพต่อไป โดยบอกว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่พร้อมก็ตาม
ด้านประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียแสดงความชัดเจนว่าพร้อมที่จะพบกับเซเลนสกี หากยอมเดินทางมาพบที่กรุงมอสโก อย่างไรก็ตาม ผู้นำรัสเซียกล่าวว่าการหารือใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจะต้องมีการเตรียมการอย่างดีเพื่อให้เกิดผลการประชุมที่เป็นประโยชน์ ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศยูเครนปฏิเสธว่าการประชุมใดๆ ระหว่างเซเลนสกีและปูตินจะต้องไม่เกิดขึ้นที่กรุงมอสโก
ทรัมป์ยังกล่าวถึงพิธีสวนสนามของจีนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเข้าร่วมชมพร้อมกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ โดยกล่าวว่า “ผมเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น พวกเขาอยากให้ผมเห็นและผมก็เห็นแล้ว” ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน แต่เราจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะดีแค่ไหนใน 1 – 2 อาทิตย์นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กระทรวงต่างประเทศเขมรแถลง อ้างไทยขยายพื้นที่ขัดแย้ง ขับไล่ชาวบ้าน ละเมิด MOU43
- ภาคธุรกิจ-ประชาสังคมฟิลิปปินส์ จี้เปิดสอบสวนอิสระ ปมทุจริตหมกเม็ดโครงการรัฐ
- ปากีสถาน อพยพอีกกว่า 3 แสน หนีตายมหาอุทกภัยหลังอินเดียเร่งระบายน้ำเพิ่ม
- แห่ซื้อสลากพาวเวอร์บอล หลังแจ๊กพ็อตทะลุ 5.4 หมื่นล้าน สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ