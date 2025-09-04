ปากีสถาน อพยพอีกกว่า 3 แสน หนีตายมหาอุทกภัยหลังอินเดียเร่งระบายน้ำเพิ่ม
วันที่ 4 กันยายน เอพีรายงานว่า ทางการปากีสถานอพยพประชาชนอีกกว่า 3 แสนคน ในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ที่แคว้นปัญจาบ ทางภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งกำลังประสบกับเหตุน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคว้นปัญจาบ
การอพยพที่เกิดขึ้นล่าสุดส่งผลให้ตัวเลขผู้อพยพเพิ่มเป็น 1.3 ล้านคนแล้ว นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังเกิดฝนตกหนักผิดปกติและแม่น้ำเกิดภาวะล้นตลิ่งจากระดับน้ำที่สูงเป็นประวัติการณ์เสริมด้วยการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนของอินเดีย
มวลน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านหลายสิบแห่งในเขตมูซัฟฟาร์การ์ และพื้นที่ใกล้ชายแดนอินเดียอย่างเมืองนาโรวาลและซิอัลคอต โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งผันน้ำจากแม่น้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันเมืองใหญ่ ถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการกู้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแคว้นปัญจาบ
นายอาร์ฟาน อาลี คาเธีย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นปัญจาบ กล่าวว่า ทีมกู้ภัยหลายพันคนใช้เรือเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่กองทัพเข้ามาช่วยลำเลียงผู้คนและสัตว์เลี้ยงจากหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีการใช้โดรนเพื่อค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้าน โดยยอดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในแคว้นปัญจาบสูงถึง 3.3 ล้านคน ในหมู่บ้าน 33,000 แห่ง
นายคาเธียเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางการทูต หลังเกิดฝนตกหนักและมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนในอินเดีย ส่งผลให้แม่น้ำราวี เชนาบ และสุตเลจ มีระดับน้ำสูงขึ้น
รัฐบาลท้องถิ่นให้คำมั่นว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่สูญเสียบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร ขณะที่ได้จัดตั้งหมู่บ้านชั่วคราวและนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนไม่น้อย ระบุว่า ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
นายมูฮัมหมัด เกษตรกรวัย 54 ปีจากหมู่บ้านเชอร์ ชาห์ กล่าวด้วยความสิ้นหวังว่า “สถานการณ์นี้ทำให้ผมหมดหนทาง ผมต้องส่งสมาชิกในครอบครัวไปอยู่กับญาติในพื้นที่ใกล้เคียง”
ด้านนายมาลิก รอมซาน ผู้ประสบภัยอีกคนเลือกที่จะปักหลักอยู่ใกล้บ้านที่ถูกน้ำท่วมแทนที่จะไปที่ศูนย์พักพิง กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์พักพิง” และว่า “อาหารก็ไม่มาตรงเวลา พวกเราถูกปฏิบัติเหมือนขอทาน”
อย่างไรก็ตาม นางสาวมารียัม นาวาซ ชารีฟ ผู้ว่าแคว้นปัญจาบลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงในเขตมูซัฟฟาร์การ์เมื่อวันพุธ (3 กันยายน) แล้ว หลังอินเดียแจ้งเตือนภัย
ทั้งนี้ เหตุน้ำท่วมครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2565 มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1,700 ราย จากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง หรือโลกร้อน