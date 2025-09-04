แห่ซื้อสลากพาวเวอร์บอล หลังแจ๊กพ็อตทะลุ 5.4 หมื่นล้าน สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์สหรัฐ

แห่ซื้อสลากพาวเวอร์บอลสหรัฐ หลังยังไม่มีใครถูกรางวัล เงินสมทบพุ่งทะลุ 5.4 หมื่นล้านบาท สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์สลากสหรัฐ
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า รางวัลแจ๊กพ็อตของสลากพาวเวอร์บอล สหรัฐอเมริกา ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 54,900 ล้านบาท หลังจากยังไม่มีใครถูกรางวัลแจ๊กพ็อตมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการออกรางวัลเมื่อคืนวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เงินรางวัลทบขึ้นไปอีก
โดยเลขรางวัลที่ออกล่าสุดคือ 3 , 16 , 29 , 61 และ 69 ขณะที่เลขพาวเวอร์บอลคือ 22 แต่ไม่มีใครถูกรางวัลดังกล่าว ตั้งแต่แจ๊กพ็อตแตกล่าสุดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยผู้ถูกรางวัลอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
สำหรับการออกรางวัลแจ๊กพ็อตครั้งต่อไป คือคืนวันที่ 6 กันยายน ที่จะเป็นการออกรางวัลที่ถือว่ามีเงินรางวัลสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของประวัติศาสตร์การออกรางวัลสลากของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรางวัลสลากสูงสุดคือแจ๊กพ็อตพาวเวอร์บอล ที่มีมูลค่าสูงถึง 2,040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 65,900 ล้านบาท) ที่มีผู้ถูกรางวัลไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2022 และอันดับ 2 คือ 1,765 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มีผู้ถูกรางวัลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2023 ผู้ถูกรางวัลทั้งสองครั้งใหญ่ ล้วนแล้วแต่อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย
ด้วยรางวัลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้มีผู้สนใจซื้อสลากพาวเวอร์บอลจำนวนมากขึ้น โดยมีผู้คนพากันเข้าคิวเป็นแถวยาวตามร้านขายสลาก ขณะที่โอกาสที่จะถูกรางวัลแจ๊กพ็อตครั้งนี้ อยู่ที่ 1 ใน 292 ล้าน