ภาคธุรกิจ-ประชาสังคมฟิลิปปินส์ จี้เปิดสอบสวนอิสระ ปมทุจริตหมกเม็ดโครงการรัฐ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กลุ่มพันธมิตรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมที่ทรงอิทธิพล 30 แห่งในฟิลิปปินส์ แถลงเรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตผิดปกติในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
เสียงเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ของฟิลิปปินส์ ได้เผยผลการตรวจสอบภายในของโครงการควบคุมน้ำท่วมหลายโครงการของรัฐบาลซึ่งเผยให้เห็นความผิดปกติที่น่ากังวล โดยผลการสืบค้นสำคัญแสดงให้เห็นว่าจากการใช้จ่ายงบประมาณควบคุมน้ำท่วมในประเทศมูลค่า 545,000 ล้านเปโซ (ประมาณ 3.11 แสนล้านบาท) นับตั้งแต่ปี 2565 นั้น มีหลายพันโครงการที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการบันทึกข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเป็นโครงการที่ไม่มีอยู่จริง
ข้อกล่าวหาดังกล่าวกระตุ้นให้มีการสอบสวนในทั้งสองสภาของฟิลิปปินส์ โดยประธานาธิบดีมาร์กอสยังกล่าวด้วยว่าเขาจะตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นเพื่อสอบสวนการกระทำอันเลวร้ายเหล่านี้
“แม้เราจะรับทราบถึงการที่ประธานาธิบดีตำหนิคนทุจริตในรัฐบาล แต่เรากังวลว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะยังคงใช้วิธีปล้นทรัพย์และกอบโกยเงินจากประชาชนต่อไป” กลุ่มพันธมิตรระบุในแถลงการณ์ พร้อมกับชี้ว่าการกระทำดังกล่าวยังเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนชาวฟิลิปปินส์
ยังไม่มีการแสดงความเห็นใดจากสำนักงานประธานาธิบดี ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาของฟิลิปปินส์
อย่างไรก็ตามประเด็นร้อนนี้ได้นำไปสู่การลาออกของรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในเวลาต่อมาก็ได้สั่งระงับการประมูลโครงการควบคุมน้ำท่วมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากท้องถิ่นทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงอย่างถาวร
ประเด็นการทุจริตอื้อฉาวในโครงการรัฐของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในขณะที่อินโดนีเซีย ประเทศเพื่อนบ้านกำลังเผชิญกับกระแสความไม่พอใจของประชาชนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การคอรัปชั่นและสิทธิพิเศษที่ได้มากเกินไปของสมาชิกรัฐสภาอินโดนีเซีย จนนำไปสู่การประท้วงรุนแรงขึ้นทั่วประเทศ