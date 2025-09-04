กระทรวงต่างประเทศเขมรแถลง อ้างไทยขยายพื้นที่ขัดแย้ง ขับไล่ชาวบ้าน ละเมิด MOU43

ฮุนเซน โพสต์แถลงการณ์กระทรวงต่างประเทศ อ้างไทยขยายพื้นที่ขัดแย้ง ขับไล่ชาวบ้าน ละเมิด MOU43
เมื่อวันที่ 4 กันยายน สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เป็นแถลงการณ์ของกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา โดยระบุว่า
กระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้สื่อสารการประท้วงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งของรัฐบาลกัมพูชา ต่อการกระทำของกองทัพไทย ที่ได้ขยายพื้นที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ชุมชนชาวกัมพูชาอยู่อาศัยมานานหลายทศวรรษ
1.ประการแรก ลวดหนาม แห ตาข่าย เครื่องกีดขวาง และยางรถยนต์ ที่กองทัพไทยวางไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ในหมู่บ้าน 2 แห่งของตำรวจโอบีจอร์น อำเภอโอโชรว์ื จังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวงแก่ครอบครัวชาวกัมพูชาจำนวนมาก ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนและที่ดินทำกิน และขณะนี้ยังคงรอคอยการเยียวยาความเดือดร้อนดังกล่าว
2.ประการที่สอง เมื่อวันที่ 26 และ 28 สิงหาคม 2568 พลตรี วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประกาศคำขาดให้ชาวกัมพูชา ออกจากหมู่บ้านโชคเจย (บ้านหนองจาน) ภายในระยะเวลา 3-6 เดือน มิเช่นนั้นจะถูกกองทัพไทยบังคับขับไล่ ทั้งนี้ ทางการไทยได้ติดตั้งป้ายประกาศดังกล่าว และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของไทย ได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาในประเด็นนี้ด้วย
3.ประการที่สาม การกระทำดังกล่าว รวมถึงแผนการที่ประกาศว่าจะออกโฉนดที่ดินให้แก่พลเมืองไทยในพื้นที่ที่มีครอบครัวชาวกัมพูชาหลายร้อยครอบครัวอาศัยอยู่มาเป็นเวลาหลายทศวรรษ เป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่ง และถือเป็นความพยายามที่จะกำหนดเส้นเขตแดนฝ่ายเดียวโดยอาศัยกำลังทหาร ซึ่งถือเป็นการละเมิดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก (JBC) และขัดต่อเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี พ.ศ.2543 ว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทย ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 บันทึกการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568
ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชายังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในการแสวงหาการแก้ไขปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศด้วยสันติวิธี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งยังยืนยันจุดยืนตามหลักการว่า เขตแดนไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้กำลัง
รัฐบาลกัมพูชาขอเรียกร้องให้ฝ่ายไทยคงไว้ซึ่ง สถานะเดิม และแก้ไขสถานการณ์ชายแดนดังกล่าวผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการปักปันเขตแดนทางบก (JBC) ตามที่ได้มีพันธะผูกพันและความตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่าย