ระทึกกลางลอนดอน! รถบัส2ชั้นพุ่งชนผู้คนบนทางเท้า บาดเจ็บหลายราย จนท.เร่งสอบสาเหตุ

ระทึกกลางลอนดอน! รถบัส 2 ชั้นพุ่งชนผู้คนบนทางเท้า บาดเจ็บหลายราย จนท.เร่งสอบสาเหตุ
เว็บไซต์เดอะซันรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถบัสสองชั้น ปีนขึ้นไปบนทางเท้าในชั่วโมงเร่งด่วน ด้านนอกสถานีรถไฟที่พลุกพล่านในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว
รายงานข่าวระบุว่า มีผู้บาดเจ็บหลายคนจากเหตุการณ์ดังกล่าว หลังจากรถบัสสองชั้นสาย 24 เกิดอุบัติเหตุขึ้นด้านนอกสถานีรถไฟที่มีผู้คนพลุกพล่านที่ถนนวิกตอเรีย ใจกลางกรุงลอนดอน เมื่อเวลาราว 08.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น
โดยทางการได้ส่งเฮลิคอปเตอร์กู้ชีพไปยังที่เกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บหลายคน ทั้งคนขับรถบัสและผู้โดยสารหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนแล้ว และคนเดินถนนก็ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเช่นเดียวกัน
ตำรวจนครบาลลอนดอนระบุว่า ในชั้นนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุดังกล่าวมีการระดมกำลังทั้งรถตำรวจ รถดับเพลิง และรถพยาบาลจำนวนมากมายังที่เกิดเหตุ และมีการปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดแล้ว
พยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า รถบัสคันดังกล่าวมาจากเวสต์มินสเตอร์ ขับมาด้วยความเร็วมาก จากนั้นก็หลุดออกนอกถนน มีผู้โดยสารอยู่ข้างในรถประมาณ 15-16 คน ผู้คนต่างกรีดร้อง มันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก