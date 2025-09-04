Google ล่ม กระทบใช้งานในตุรกี-หลายชาติยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
วันที่ 4 กันยายน รอยเตอร์รายงานว่า บริการบางส่วนของ Google ผู้ให้บริการเสิร์ชเอ็นจินชื่อก้องโลก สัญชาติอเมริกัน เกิดขัดข้องในประเทศตุรกีและอีกหลายชาติในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ กรีซ เยอรมนี บัลกาเรีย เซอร์เบีย และโรมาเนีย รวมถึงบางพื้นที่ของยูเครนด้วย
สมาคมเพื่อเสรีภาพการแสดงออก องค์การที่คอยเฝ้าสังเกตการณ์การเซ็นเซอร์อินเตอร์เน็ต ระบุว่า ปัญหาขัดข้องของบริการจาก Google บริษัทลูกของ “อัลฟาเบต” ถูกตรวจพบเมื่อเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของตุรกี (07.00 น. เวลามาตรฐานกรีนิช)
ขณะที่เว็บไซต์ Downdetector ซึ่งคอยตรวจตราสภาพออนไลน์ของเว็บต่างๆ พบว่าระบบที่ขัดข้องส่วนใหญ่เริ่มกลับมาใช้ได้เมื่อเวลา 09.00 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช รวมเวลาที่ขัดข้องทั้งสิ้นกว่า 2 ชั่วโมง
ขณะที่ Google ยังไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ด้านหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ของตุรกีได้ประสานขอข้อมูลไปยัง Google แล้ว
นายโอเมอร์ ฟาติห์ ซายัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างสาธารณูปโภค เปิดเผยแผนที่ที่พบว่าระบบของ Google ขัดข้อง ได้แก่ ตุรกี และพื้นที่วงกว้างในหลายชาติแถบยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่รัสเซียไปจนถึงยุโรปตะวันตกด้วย
ปัญหาที่พบ ได้แก่ ไม่สามารถเข้าสู่เว็บ Google ได้ ใช้บริการยูทูบไม่ได้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงบริการอีเมลของจีเมลได้ในกรีซ บัลกาเรีย เซอร์เบีย และโรมาเนีย รวมถึงเยอรมนี