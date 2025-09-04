กต.เรียกร้องเขมรหยุดปลุกระดมปชช. และการกระทำใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียด และการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ
ตามที่ปรากฏรายงานข่าวเหตุการณ์การประท้วงของประชาชนกัมพูชา บริเวณบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ซึ่งกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้ว และล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ประท้วงการดำเนินการของรัฐบาลไทย โดยกล่าวอ้างว่าสร้างความยากลำบากต่อชุมชนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของไทย นั้น
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้
1.การดำเนินการ และมาตรการต่างๆ ของทางราชการในพื้นที่ดังกล่าว มีความจำเป็น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อธิปไตยของไทย
2.มาตรการดังกล่าวทั้งหมดดำเนินการในพื้นที่อธิปไตยของไทย เป็นไปตามกฎหมายไทยและหลักการสากล โดยมีกระบวนการที่ชัดเจน มีการบอกกล่าวล่วงหน้า และทุกขั้นตอนได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก ศบ.ทก. โดยความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3.การปลุกระดม ยั่วยุ ให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ตามที่ได้มีการหารือในการประชุม GBC และ RBC ที่ผ่านมา และเป็นสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่สร้างสรรค์ อีกทั้งไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง
กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการปลุกระดมประชาชน และการกระทำใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียด และการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติ