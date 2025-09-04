จอร์จิโอ อามานี ดีไซเนอร์ชื่อดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 91

สิ้นดีไซเนอร์ดัง ‘จอร์จิโอ อามานี’ เสียชีวิตในวัย 91 ปี
ซีเอ็นเอรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน อามานีกรุ๊ปแถลงว่า นายจอร์จิโอ อามานี ดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนชื่อดังเสียชีวิตแล้วในวัย 91 ปี โดยระบุว่า “ด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง อามานีกรุ๊ปขอแจ้งข่าวการจากไปของผู้ก่อตั้ง ผู้สร้างสรรค์ และผู้ผลักดันแบรนด์อย่างไม่หยุดยั้ง : จอร์จิโอ อามานี” พร้อมกล่าวว่า งานศพของอามานีจะจัดขึ้นในวันที่ 6 และ 7 กันยายนที่มิลาน ตามมาด้วยพิธีศพส่วนตัว
อามานี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คิง จอร์จิโอ” เป็นสัญลักษณ์ของสไตล์และความสง่างามแบบอิตาเลียนสมัยใหม่ โดยได้ผสมผสานความมีสไตล์เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจที่เฉียบแหลมที่สามารถสร้างรายได้ถึง 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ทั้งนี้ อามานีเผชิญกับอาการป่วยมาระยะหนึ่งแล้ว ทำให้เขาไม่สามารถขึ้นเดินปิดงานแฟชั่นวีคเครื่องแต่งกายชายในมิลานเมื่อเดือนมิถุนายนได้ นับเป็นครั้งแรกที่อามานีไม่ได้ขึ้นรันเวย์