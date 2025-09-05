ทรัมป์จ่อลงนาม 5 ก.ย. เปลี่ยนชื่อ ‘กระทรวงกลาโหม’ เป็น ‘กระทรวงสงคราม’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารในวันที่ 5 กันยายน เพื่อเปลี่ยนชื่อ กระทรวงกลาโหม (Department of Defense) เป็น กระทรวงสงคราม (Department of War) เป็นอีกครั้งที่ทรัมป์เปลี่ยนชื่อสถานที่และสถาบันต่างๆ
คำสั่งดังกล่าวของทรัมป์จะอนุญาตให้นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหม ทางกระทรวงกลาโหมเอง และเจ้าหน้าที่ระดับล่างลงไปสามารถใช้ชื่อ รัฐมนตรีสงคราม, กระทรวงสงคราม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงคราม ในการสื่อสารกับภาคสาธารณะได้ คำสั่งดังกล่าวยังเปิดทางให้นายเฮกเซธใช้กฎหมายและดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อกระทรวงอย่างถาวร
ในอดีต กระทรวงกลาโหมสหรัฐเคยมีชื่อว่า กระทรวงสงคราม มาจนถึงปี 1949 ก่อนที่สภาคองเกรสจะรวบรวมกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เข้าด้วยกันหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สาเหตุที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงสงครามเป็นกระทรวงกลาโหมเป็นเพราะต้องการที่จะสื่อว่าสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญไปที่การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงคราม
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ได้สั่งการให้เปลี่ยนชื่อหรือองค์กรหลายแห่งนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา อาทิ เปลี่ยนชื่อ อ่าวเม็กซิโก เป็น อ่าวอเมริกา เปลี่ยนชื่อ ยอดเขาเดนาลี กลับไปเป็น ยอดเขาแมกคินลีย์
การเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและยังต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส แต่เชื่อว่าบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากในสภาสูงและสภาล่างจะไม่โหวตคัดค้านทรัมป์ในเรื่องนี้ แม้ว่าการเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามจะต้องใช้งบประมาณมากไปกับการเปลี่ยนป้ายและหัวจดหมายที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ ในสหรัฐรวมถึงต่างประเทศ
ทรัมป์เคยกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยบอกว่า “เราจะทำมันให้สำเร็จ ผมมั่นใจว่าคองเกรสจะเห็นด้วย คำว่า กลาโหม มันดูตั้งรับเกินไป เราอยากป้องกันแต่เราก็ก้าวร้าวเป็นเมื่อสถานการณ์บังคับ”