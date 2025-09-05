อัฟกันระทม! แผ่นดินไหว 5.6 เขย่าซ้ำรอบ 3 ยอดดับพุ่งทะลุ 2,200 ชีวิต
สำนักข่าวรอยเตอร์และบีบีซีรายงานว่า ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอัฟกานิสถานเจอกับแผ่นดินไหวขนาด 5.6 แมกนิจูดในวันที่ 4 กันยายน ถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ 3 ในภูมิภาคดังกล่าวนับตั้งแต่แผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 2,200 คน
แผ่นดินไหวล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 20.56 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่ขนาดความลึก 10 กิโลเมตร ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในเขตชิวา ใกล้กับพรมแดนประเทศปากีสถาน แต่แผ่นดินไหวล่าสุดยิ่งซ้ำเติมพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายกว่า 6,700 หลัง ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีที่อยู่อาศัยและทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 3,600 คน
แม้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวล่าสุดในคืนวันที่ 4 กันยายน แต่ทีมแพทย์ในพื้นที่เปิดเผยกับสำนักข่าวบีบีซี ว่ามีผู้บาดเจ็บ 17 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดคุนาร์ แรงสั่นสะเทือนยังทำให้ผู้คนแตกตื่นและวิ่งหนีออกมาจากบ้านเรือนของตัวเอง
โฆษกของรัฐบาลทาลิบันระบุว่าปฏิบัติการช่วยเหลือ กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป มีการตั้งเต็นท์และความช่วยเหลือเริ่มส่งมาถึงพื้นที่ประสบภัยแล้ว หลังทางรัฐบาลได้ขอให้นานาชาติให้ความช่วยเหลือ ด้านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าวว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน หลังประชาชนมากถึง 84,000 คนได้รับผลกระทบจากทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเหตุแผ่นดินไหวในอัฟกานิสถาน