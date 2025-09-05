ทำความรู้จัก Bombardier Global 7500 เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวพิสัยการบินไกล ที่ ‘ทักษิณ’ นั่งไปดูไบ
เมื่อคืนวันที่ 4 กันยายน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ขึ้นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Bombardier Global 7500 เที่ยวบิน T7-GTS ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง จากเดิมที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศสิงคโปร์ ก่อนจะเปลี่ยนจุดหมายไปที่ยังนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่ามกลางกระแสการติดตามเส้นทางการบินของเครื่องบินลำดังกล่าว ผ่านทาง Flightradar24 ที่ติดตามการบินของเครื่องบินได้แบบเรียลไทม์ ที่แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศสิงคโปร์ มีการวกกลับไปเส้นทางอื่น โดยบินวนอยู่เหนือมหาสมุทรอินเดียสักพักหนึ่ง ก่อนมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะนิโคบาร์ และสุดท้ายจึงลงจอดที่นครดูไบ
โดยระยะทางจากกรุงเทพฯ ไปยังนครดูไบ อยู่ที่ประมาณ 4,900 กิโลเมตร หากใช้เวลาบินตามปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 6 ชั่วโมงกว่า ทำให้หลายคนอยากรู้ถึงสมรรถนะของเครื่องบินลำดังกล่าวว่า สามารถบินระยะไกลได้โดยไม่ต้องแวะจอดเติมน้ำมันเลย
เครื่องบิน Bombardier Global 7500 เป็นเครื่องบินธุรกิจพิสัยไกลพิเศษ ที่พัฒนาขึ้นโดย Bombardier Aviation จากประเทศแคนาดา ขึ้นบินครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2016 และเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2018
เว็บไซต์ bombardier.com ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ Bombardier Global 7500 ไว้ว่า เป็นเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงด้านความเร็วถึง 0.925 มัค หรือเท่ากับประมาณ 1,142 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บินได้เร็วที่สุดในโลก และยังสามารถบินได้ระยะทางไกลถึง 14,300 กิโลเมตร
สามารถบินได้ไกล และห้องโดยสารที่กว้างขวาง หน้าต่างบานใหญ่พิเศษ และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ โดยห้องโดยสารจะแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ Club Suite, Conference Suite, Entertainment Suite และ Private Suite พร้อมกับเตียงนอน 8 เตียง ขณะที่ห้องผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 19 คน นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำส่วนตัว 2 ห้อง
ทั้งนี้ เครื่องยนต์พาสปอร์ต ของ จีอี เป็นระบบขับเคลื่อนแบบครบวงจร พร้อมระบบตรวจสอบสุขภาพขั้นสูง มีประสิทธิภาพในการปล่อยมลพิษที่น้อยลง และยังลดเสียงรบกวนในห้องโดยสาร
โดยปีกของเครื่องบิน ยังถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก จึงทำให้การบินบินได้อย่างราบรื่น แม้จะบินด้วยความเร็วกว่าพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตาม
เว็บไซต์ simpleflying ระบุว่า ราคาของเครื่อง Bombardier Global 7500 ตามรายงานของ Business Insider แจ้งว่า อยู่ที่ราว 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2,400 ล้านบาท แต่ราคาซื้อขายจริงอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งต่างๆ เช่น การตกแต่งภายในห้องโดยสาร และการอัพเกรดเทคโนโลยีภายในเครื่อง