กัมพูชา รับข้อเสนอไทย จัดประชุม JBC กลางเดือนก.ย.นี้ มุ่งดับตึงเครียด-เดินหน้าปักปันเขตแดน

กัมพูชา รับข้อเสนอไทย จัดประชุม JBC กลางเดือนก.ย.นี้ ดับตึงเครียด-เดินหน้าปักปันเขตแดน
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เว็บไซต์ขแมร์ไทม์สรายงานว่า กัมพูชาได้ตอบรับข้อเสนอของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)กัมพูชา-ไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่และผลักดันการดำเนินงานด้านการปักปันเขตแดนระหว่างสองประเทศให้มีความคืบหน้า
ขแมร์ไทม์สอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า ตามเจตนารมณ์ของการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา–ไทย (JBC) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14–15 มิถุนายนที่ผ่านมา และด้วยเป้าหมายในการผลักดันการดำเนินงานด้านการปักปันเขตแดนและการติดตั้งหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมฝ่ายกัมพูชาได้ตกลงรับข้อเสนอจากฝ่ายไทยในการจ้ดการประชุมสมัยวิสามัญในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้
ทั้งนี้ในการประชุม JBC ครั้งที่ 6 ที่กรุงพนมเปญเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีนายฬำ เจีย รัฐมนตรีกระทรวงกิจการชายแดน เป็นประธานเจบีซีฝ่ายกัมพูชา ขณะที่ฝ่ายไทยมีนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศไทยด้านกิจการเขตแดน เป็นประธานเจบีซีฝ่ายไทย