สื่อเผย ‘โจ ไบเดน’ เข้าผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง อยู่ระหว่างพักฟื้น
สถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีของสหรัฐรายงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน ว่าอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐ วัย 82 ปี เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดเพื่อนำเซลล์มะเร็งออกจากผิวหนัง และอดีตผู้นำสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างพักฟื้น
ไบเดนเข้ารับการผ่าตัดที่เรียกว่า Mohs surgery เป็นแนวทางการรักษามะเร็งผิวหนังชนิดที่พบได้ทั่วไป โดยก่อนหน้านี้ ไบเดนออกมาเปิดเผยเมื่อเดือนพฤษภาคม ว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรง แต่เป็นมะเร็งชนิดที่รักษาได้
สื่อและสาธารณชนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพของไบเดนตั้งแต่ระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและหลังพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว เขาเคยเข้ารับการรักษามะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma ในปี 2023 และถอนตัวจากการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ หลังทำผลงานดีเบตได้อย่างย่ำแย่ระหว่างการโต้วาทีกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน ทำให้เกิดความกังวลภายในพรรคเดโมแครตว่าไบเดนอาจไม่เหมาะที่จะลงเลือกตั้ง
ไบเดนเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุมากที่สุดขณะขึ้นดำรงตำแหน่ง ก่อนที่สถิติดังกล่าวจะถูกทำลายโดยโดนัลด์ ทรัมป์