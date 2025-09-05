เหนียวแน่น! ‘คิม จองอึน’ ลั่น เกาหลีเหนือ หนุนผลปย.จีน แม้โลกเปลี่ยน แต่มิตรภาพสองชาติไม่เปลี่ยน
นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้ปิดฉากภารกิจการเยือนประเทศจีนเพื่อร่วมงานรำลึก 80 ปีวันแห่งชัยชนะของจีนต่อญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันส่งท้ายผู้นำคิมได้พบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน เมื่อวันพฤหัสบ(4 ก.ย.) ซึ่งผู้นำคิมได้กล่าวกับประธานาธิบดีสีว่าเกาหลีเหนือจะสนับสนุนจีนในการปกป้องอธิปไตย ดินแดนและผลประโยชน์ของจีนอย่างเต็มที่ต่อไป
สำนักข่าวกลางเกาหลี(เคซีเอ็นเอ) กระบอกเสียงเปียงยางรายงานในวันที่ 5 กันยายนว่า ในการหารือทวิภาคี ผู้นำคิมบอกกับประธานาธิบดีสีว่า ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความรู้สึกของมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีเหนือและจีนจะไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ประธานาธิบดีสีบอกกับผู้คิมว่าจีนและเกาหลีเหนือเป็น “เพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนที่ดีและสหายที่ดี”
เคซีเอ็นเอรายงานว่า ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงการเสริมสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันในประเด็นระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาค และให้มีการเยี่ยมเยือนกันของเจ้าหน้าที่ระดับสูงระหว่างสองประเทศ รวมถึงการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน
“การเยือนจีนครั้งนี้ของผู้นำคิมนับเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะส่งเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศมากขึ้น นี่เป็นหลักฐานของความคงเส้นคงวาและการไม่มีสิ่งใดเอาชนะได้ในความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างเกาหลีเหนือและจีนที่เอาชนะบททดสอบและความท้าทายทั้งมวล” เคซีเอ็นเอระบุ
เคซีเอ็นเอยืนยันด้วยว่า ผู้นำคิมได้เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีเพื่อกลับกรุงเปียงยางแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรวมถึงนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ร่วมส่งคณะผู้นำเกาหลีเหนือ
สื่อเปียงยางรายงานด้วยว่า ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ที่ได้พบปะกับผู้นำคิมที่กรุงปักกิ่งเช่นกัน ได้ส่งสารแสดงความยินดีกับผู้นำคิมในวาระการก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือ ผู้นำรัสเซียยังกล่าวชื่นชมกองทัพเกาหลีเหนือที่ร่วมปลดปล่อยแคว้นคูร์สค์ของรัสเซียจากผู้รุกราน(ทหารยูเครน) ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของมิตรภาพและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือ
“ผมมั่นใจว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างสองประเทศ” ปูตินกล่าว
ทั้งนี้เกาหลีเหนือได้ส่งกองกำลังทหารพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยกองทัพรัสเซียในการสู้รบกับทหารยูเครนที่บุกยึดครองพื้นที่ส่วนหนึ่งในแคว้นคูร์สค์ของรัสเซียก่อนหน้านี้