LOBRAVE นักร้องดูโอ้ญี่ปุ่น เริ่มทัวร์การกุศลอาเซียนที่ประเทศไทย
LOBRAVE (ลัฟเบรฟ) นักร้องดูโอ้ชาวญี่ปุ่น จะเริ่มต้นการทัวร์การกุศลอาเซียนเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะเริ่มต้นที่ประเทศไทย ทั้งคู่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วประเทศต่างๆ ในอาเซียน รวมถึงประเทศจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านกีฬา เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจเยาวชนที่เพิ่งเริ่มเล่นกีฬา
กิจกรรม ASEAN Charity Tour ของ LOBRAVE เป็นการผสมผสานระหว่างการกุศล ความบันเทิง และกีฬา LOBRAVE คือซามูไรฮีโร่ร่วมสมัยที่มีชีวิตเป็นตำนาน ภาพลักษณ์ของพวกเขาที่ไม่หยุดท้าทายแม้ในวัยกว่า 50 ปี คือตัวแทนของสปิริตซามูไรที่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ พวกเขามอบความกล้าหาญและความอ่อนโยนให้กับผู้คน ผ่านบทเพลงและการแสดง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ก้าวข้ามกำแพงในชีวิตและกล้าที่จะท้าทายต่อไป
ที่ผ่านมา LOBRAVE ได้ทำกิจกรรมดนตรีในญี่ปุ่น ทั้งในโรงเรียนอนุบาลและบ้านพักคนชรา แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างวัยและสังคมที่แตกต่างกัน ส่วนในประเทศไทย LOBRAVE ได้เข้าร่วมเอาใจช่วยนักบิดดาวรุ่งชาวญี่ปุ่น โกยู นากากาวะ ในการแข่งขันที่สร้างเสียงฮือฮา
จากนี้ไป พวกเขาจะขยายเวทีสู่เอเชีย ถ่ายทอดพลังของการกุศลและดนตรีสู่ผู้คนทั่วโลก สารที่พวกเขาอยากสื่อมีเพียงหนึ่งเดียว “BE a HERO – ไม่ว่าเมื่อไหร่ ใครๆ ก็สามารถเป็นฮีโร่ของใครสักคนได้”