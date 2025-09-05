อุตฯยานยนต์ปลาดิบเฮ! ทรัมป์ เซ็นหั่นภาษีนำเข้ารถญี่ปุ่น เหลือ 15%
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี(4 ก.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้ลดอัตราภาษีรถนำเข้าจากญี่ปุ่นที่เข้ามาในประเทศสหรัฐลงจาก 27.5% เหลือ 15% ซึ่งคำสั่งดังกล่าวได้ช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นที่มีค่ายผู้ผลิตยักษ์ใหญ่อย่าง บริษัท โตโยต้า บริษัท ฮอนด้า และ บริษัท นิสสัน ต้องเผชิญ
“ในที่สุด” นายเรียวเซ อากาซาวา หัวหน้าคณะเจรจาการค้าของญี่ปุ่น โพสต์หลังทำเนียบขาวประกาศคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวของผู้นำสหรัฐ
คำสั่งนี้ถือเป็นการรับรองข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่ได้ประกาศไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่สหรัฐจะเรียกเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้าญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดที่ส่งออกมายังสหรัฐ ซึ่งรวมถึงรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์
โดยในการบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่มีการเจรจาต่อรองกันก่อนหน้านี้ระหว่างสองชาติ ญี่ปุ่นได้ตกลงที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ของสหรัฐ มูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเปิดตลาดญี่ปุ่นให้กับสินค้าสหรัฐอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งรวมถึงรถยนต์และข้าวด้วย
ข้อตกลงข้างต้นเป็นผลมาจากการเจรจาต่อรองกันหลายครั้งระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่น หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศมาตรการภาษีพื้นฐานและภาษีต่างตอบแทนที่จะดำเนินการกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อตอบโต้สิ่งที่ทรัมป์กล่าวอ้างว่าดำเนินการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐ
ข้อตกลงนี้จะช่วยลดการขาดดุลค้าของสหรัฐกับญี่ปุ่นและเปิดโอกาสครั้งสำคัญให้กับภาคธุรกิจองสหรัฐ โดยทำเนียบขาวระบุว่า ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะซื้อสินค้าจากสหรัฐมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ย และไบโอเอทานอล
นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังตกลงที่จะซื้อข้าวที่ปลูกในสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก 75% อย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้มาโดยตลอด เพื่อปกป้องภาคเกษตรกรรมของตน
ทั้งนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นพึ่งพาการส่งออกสินค้าเป็นสำคัญ โดยสหรัฐ เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งการส่งออกรถยนต์คิดเป็นราว 20% ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดของญี่ปุ่น