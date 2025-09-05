‘ฮุน เซน’ วอนมะกัน ช่วยจับตาไทยวางรั้วลวดหนาม ชี้ละเมิดหยุดยิง
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของกัมพูชารายงานว่า สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้พบหารือกับนางบริตเจ็ตต์ แอล. วอล์กเกอร์ อุปทูตของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 กันยายน โดยสมเด็จฯ ฮุน เซน เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาติดตามการวางรั้วลวดหนามของกองทัพไทยตามพื้นที่ชายแดน โดยบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
นางบริตเจ็ตต์พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จฯ ฮุน เซน ที่อาคารวุฒิสภา โดยระหว่างการหารือ สมเด็จฯ ฮุน เซนได้อธิบายประวัติศาสตร์ความขัดแย้งพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา รวมถึงความคืบหน้าล่าสุดตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พร้อมกับชื่นชมความพยายามของสหรัฐอเมริกาว่าการหยุดยิงนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือ
สมเด็จฯ ฮุน เซนยังขอบคุณรัฐบาลสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศว่าข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐอเมริกาเป็นตัวกลางได้ช่วยไม่ให้ประชาชนและทหารเสียชีวิตเพิ่ม แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงความกังวลต่อการที่ไทยติดตั้งลวดหนามตามพรมแดน จึงขอให้สหรัฐให้ความสนใจว่าการหยุดยิงนี้จะดำเนินต่อไป ส่วนจุดยืนของกัมพูชาคือต้องการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติและทำให้สถานการณ์เป็นปกติอีกครั้ง
ด้านนางบริตเจ็ตต์ได้กล่าวว่าการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและสหรัฐที่ในปีนี้มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 75 ปี รวมถึงขอขอบคุณสมเด็จฯ ฮุน เซนที่อธิบายสถานการณ์ให้รับทราบและเน้นย้ำว่าสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประธานาธิบดีทรัมป์และทางรัฐมนตรีต่างประเทศ ให้ความสนใจกับพัฒนาการระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมกับอยากเห็นสันติภาพเกิดขึ้น
นางบริตเจ็ตต์ยังระบุว่าสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้มีการตั้งทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน ส่วนสมเด็จฯ ฮุน เซนได้ขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา