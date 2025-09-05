กร้าว! ‘ปูติน’ ปัดไอเดียชาติตต. ส่งกำลังพลประจำการในยูเครน ชี้จะเป็นเป้าโจมตีที่ชอบธรรมของรัสเซีย
ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ประกาศกร้าวในเวทีการประชุมทางเศรษฐกิจ ที่นครวลาดิวอสต็อก ของรัสเซีย เมื่อวันที่ 5 กันยายน โดยปฏิเสธข้อเสนอของชาติตะวันตกที่จะส่งกองกำลังทหารเข้ามาประจำการในประเทศยูเครน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับยูเครนภายใต้ข้อตกลงเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า 3 ปี โดยปูตินกล่าวเตือนด้วยว่ากองกำลังตะวันตกที่เคลื่อนไหวอยู่ในดินแดนยูเครน จะเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของรัสเซียในการโจมตีด้วย
คำประกาศกร้าวของปูตินมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ออกมาระบุว่า มี 26 ประเทศพันธมิตรของยูเครน ที่ให้คำมั่นว่าจะร่วมกันจัดหาหลักประกันด้านความมั่นคงหลังสงครามให้กับยูเครน ซึ่งรวมถึงการส่งกองกำลังนานาชาติทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ไปประจำการยังยูเครน
ทั้งนี้รัสเซียยืนกรานมาโดยตลอดว่าหนึ่งในเหตุผลของการทำสงครามในยูเครนคือการป้องกันไม่ให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต)รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก และไม่ให้มีกองกำลังนาโตเข้ามาประจำการในยูเครน
“ดังนั้น หากมีกองกำลังใดๆ ปรากฎตัวขึ้นที่นั่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กำลังมีปฏิบัติการทางทหาร เราก็ถือว่าพวกเขาเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในการโจมตี และหากมีการตัดสินใจใดๆ ที่นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแล้วล่ะก็ ผมก็ไม่เห็นความจำเป็นใดๆ ที่พวกเขาจะต้องอยู่ในดินแดนยูเครนอีกต่อไป” ปูตินกล่าว
ซึ่งมีในขณะที่ยูเครนแสวงหาความสนับสนุนจากชาติตะวันตกเพื่อปกป้องดินแดนอธิปไตยของยูเครนจากการโจมตีใดๆ ในอนาคต ก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร แกนนำชาติตะวันตกที่ให้การสนับสนุนยูเครน ได้ส่งสัญญาณความพร้อมเปิดทางให้มีการส่งกำลังพลไปประจำการในยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดลงเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สหรัฐะไม่ส่งกองกำลังทหารทางภาคพื้นดินไปยูเครน แต่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านอื่นๆ แทน