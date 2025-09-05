ต่างประเทศ

สื่อนอก ตีข่าว อนุทิน นั่งนายกฯคนใหม่ สะเทือนตระกูลชินวัตร ยกเป็นผู้มีชื่อเสียงจากนโยบายกัญชา

จากกรณี สภาผู้แทนราษฎร มีมติ 311 : 152 โหวตให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32

สื่อต่างประเทศหลายสำนักต่างติดตามรายงานสถานการณ์การเมืองไทยที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายเผยแพร่ไปทั่วโลก

พนมเปญ โพสต์ รายงานข่าวด่วนว่า อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ แทน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ น.ส.แพทองธารต้องพ้นตำแหน่ง จากกรณีคลิปเสียง สมเด็จฯฮุน เซน

นอกจากนี้ Fresh News ได้รายงานข่าว อนุทินได้รับเสียงชัยชนะ เป็นนายกฯไทยคนต่อไป จากการสนับสนุนของพรรคประชาชน

Financial Times สื่อเศรษฐกิจดัง ได้รายงานว่า นายอนุทิน จากครอบครัวบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในไทย เป็นนายกฯคนที่ 3 ของไทยในรอบ 1 ปีกว่า โดยระบุว่า เขาเป็น นักธุรกิจ นักการเมืองอาวุโส ที่รู้จักกันในนาม “ราชากัญชา” (Canabis King)

ทั้งยังระบุว่า อนุทินจะสืบทอดประเทศจากนายกฯ 5 คน ถูกปลดจากตำแหน่งโดยตุลาการในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา และเศรษฐกิจของประเทศก็กำลังดิ้นรนที่จะฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต้องพ้นจากตำแหน่ง กรณีคลิปเสียงกับ สมเด็จฯฮุน เซน อดีตผู้นำกัมพูชา

อนุทินมาจากพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นพรรคใหญ่อันดับ 3 ของไทย ได้บรรลุข้อตกลงกับพรรคประชาชน ที่เป็นพรรคใหญ่สุดของฝ่ายค้าน และได้รับแรงสนับสนุน โดยอนุทินให้คำมั่นว่าจะยุบสภาใน 4 เดือน และจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

พร้อมกันนี้ ยังรายงานด้วยว่า ทักษิณ บิดาของแพทองธาร เพิ่งถูกยกฟ้องจากคดี 112 เมื่อเดือนที่แล้ว และเดินทางจากไทยไปดูไบ โดยมีกำหนดที่ต้องขึ้นศาลอีกครั้งในวันอังคารที่จะถึงนี้ กรณีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ

ฟาก Channel News Asia รายงานข่าวนายอนุทิน ได้รับเสียงลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรท่วมท้นเช่นกัน พร้อมรายงานว่า นายอนุทิน วัย 58 ปี เป็นทายาทของครอบครัวผู้มั่งคั่งด้านก่อสร้าง เคยดำรงตำแหน่งรองนายกฯ รมว.มหาดไทย และ รมว.สาธารณสุข มีชื่อเสียงโด่งดังจากกรณีการทำกัญชาให้ถูกกฎหมาย ปัจจุบันนโยบายดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และยังยกกรณีโควิด-19 ที่เขาดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ขึ้นมาพูดถึงด้วย

ทั้งยังระบุว่า การขึ้นสู่ตำแหน่งของนายอนุทิน เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อตระกูลชินวัตร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการเมืองไทยมาตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา อนุทินเคยร่วมรัฐบาลกับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร แต่ก็ถอนตัวออกไปไม่นานนี้ ท่ามกลางความไม่พอใจที่ทวีขึ้น จากเหตุพิพาทชายแดนไทยและกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ก่อนการเลือกตั้ง กระแสข่าวถูกบดบังด้วยการเยือนดูไบกะทันหันของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ

ด้าน dw รายงานว่า อนุทิน ครองเสียงข้างมากอย่างสบายๆ จาก ส.ส. 492 คน ด้วยเสียง 311 เสียง ให้ได้นั่งนายกฯคนต่อไป โดยเข้ารับตำแหน่งจาก น.ส.แพทองธาร พร้อมกันนี้ ยังได้รายงานข่าวการเดินทางไปดูไบของทักษิณ

ทั้งนี้ ยังได้รายงานว่า นายอนุทินอาจจะดำรงตำแหน่งไม่นาน เนื่องจากมีเงื่อนไขที่สัญญากับฝ่ายค้านไว้ว่าเขาจะต้องยุบสภาภายใน 4 เดือน ทั้งยังระบุว่า เขาเป็นที่รู้จักจากนโยบายกัญชา

บีบีซี ระบุว่ารัฐสภาไทยได้ลงมติเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งเป็นคนที่ 3 ภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนายอนุทินนำพรรคภูมิใจไทยถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย หลังจากเกิดคลิปเสียงสนทนาระหว่างน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กับสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เกี่ยวกับปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาหลุดสู่สาธารณะ จนเป็นผลให้น.ส.แพทองธารถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

บีบีซีระบุว่า แม้นายอนุทินได้รับเสียงสนับสนุนจนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยอาจยังไม่จบสิ้น ซึ่งที่ผ่านมาหลายรัฐบาลต้องพ้นจากอำนาจจากการแทรกแซงของศาลและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นให้เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของนายอนุทิน ได้ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อตระกูลชินวัตร ซึ่งครอบงำการเมืองไทยมาตั้งแต่ปี 2544 เมื่อนายทักษิณ ชินวัตร บิดาของน.ส.แพทองธาร ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

บีบีซียังร่ายประวัติของนายอนุทิน ในวัย 58 ปีว่า เป็นนักการเมืองผู้มากประสบการณ์ที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและเป็นนักเจรจาต่อรอง ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยปิดบังว่าเขาต้องการตำแหน่งสูงสุด แต่ตัวเขาเองก็หวังว่าจะได้ตำแหน่งนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ดีกว่า โดยพรรคภูมิใจของเขามีที่นั่งในรัฐสภาเพียง 69 ที่นั่งจากทั้งสิ้น 500 ที่นั่ง ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถบริหารประเทศได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจาก 1 ใน 2 พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้น

อย่างไรก็ดี นายอนุทินได้ทำข้อตกลงกับพรรคประชาชน ที่ยกมือโหวตสนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกกับเงื่อนไขที่นายอนุทินจะต้องให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน 4 เดือน และเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกองทัพ โดยพรรคประชาชนจะสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม่จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งเท่านั้นและจะไม่สนับสนุนกฎหมายใดๆ ดังนั้น นายอนุทินจึงจะเริ่มต้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างยากลำบากและมีเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้นในการที่จะสร้างแรงกระเพื่อมได้ และความท้าทายของเขาตอนนี้คือต้องนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมืองอีกครั้งภายในเวลาอันสั้น

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานข่าว ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทย โดยตั้งพาดหัวว่า “นักรบกัญชาของไทยนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี” (Thailand’s cannabis crusader rolls into the prime minister’s chair) และว่าการโหวตเลือกนายอนุทินจนได้รับคะแนนเพียงพอที่จะขึ้นดำรงตำแหน่ง เป็นผลมาจากการผนึกกำลังกับพรรคประชาชนที่ยื่นเงื่อนไขว่าจะพรรคภูมิใจไทยจะต้องยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งภายใน 4 เดือน และมีการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายงานข่าวของรอยเตอร์ยังแนบความเห็นของ นายณพล จาตุศรีพิทักษ์ นักวิจัยแลกเปลี่ยนจากสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษา ยูซุฟ อิสฮัค ประเทศสิงคโปร์ ที่กล่าวว่านายอนุทินเป็นนักการเมืองที่มีความคล้ายคลึงกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่ตอนนี้นายอนุทินกำหนดจุดยืนของพรรคให้เป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมของไทย

รอยเตอร์ยังรายงานว่า การขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอนุทินเกิดขึ้นหลังความล้มเหลวทางการเมืองของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ และคะแนนนิยมที่ถดถอยของพรรคเพื่อไทย

ด้านสำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายอนุทินชนะการโหวตในสภาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 32 พร้อมทั้งเขียนถึงประวัติของนายอนุทิน โดยบอกว่าเป็นที่รู้จักจากการทำกัญชาพ้นจากบัญชียาเสพติดของไทย ซึ่งทางเอพีได้เขียนบทความวิเคราะห์ว่ากฎหมายกัญชาของไทยเป็นอย่างไร และอนาคตของการกำหนดให้กัญชาถูกใช้ในการแพทย์เท่านั้นยังคงคลุมเครือ

