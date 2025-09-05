‘ออง ซาน ซูจี’ สุขภาพแย่ลง ลูกชายวอนทัพเมียนมา เร่งปล่อยตัว
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คิม อริส ลูกชายของนางออง ซาน ซูจี อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมา ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่ 5 กันยายน ว่านางออง ซาน ซูจี กำลังมีสุขภาพย่ำแย่เพราะปัญหาหัวใจแย่ลง และต้องรีบพบแพทย์โดยด่วน จึงขอให้มีการเร่งปล่อยตัวเธอจากการควบคุมตัวที่โหดร้ายและอาจอันตรายถึงชีวิต
นายคิมเปิดเผยว่า นางออง ซาน ซูจี ที่ถูกกองทัพเมียนมาควบคุมตัวนับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี 2021 ได้ยื่นขอพบแพทย์ด้านหัวใจประมาณ 1 เดือนที่แล้ว แต่ยืนยันไม่ได้ว่านางออง ซาน ซูจี ได้พบแพทย์ตามที่ร้องขอหรือไม่
“หากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสภาพหัวใจของเธอจะเป็นอย่างไรตอนนี้” นายคิมกล่าวให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงอย่างมาก และว่าไม่มีทางยืนยันได้เลยว่านางออง ซาน ซูจี แม่ของเขาวัย 80 ปีจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
นอกจากปัญหาหัวใจแล้ว นางออง ซาน ซูจี ยังมีปัญหาสุขภาพที่กระดูกและเหงือก นอกจากนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่เธอจะได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในเมียนมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายคิมจึงเรียกร้องให้เธอและผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนได้รับการปล่อยตัว
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลรักษาการของเมียนมาไม่ได้ให้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าว เช่นเดียวกับกระทรวงข้อมูลของเมียนมาที่ไม่ตอบอีเมล์สอบถามจากรอยเตอร์แต่อย่างใด